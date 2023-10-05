https://ria.ru/20231005/kitay-1900810817.html

Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"

Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 05.10.2023

Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"

Россия и Китай будут реализовывать совместные планы инфраструктурного развития, в том числе по проекту "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:00

2023-10-05T21:00

2023-10-05T21:00

китай

россия

центральная азия

владимир путин

си цзиньпин

евразийский экономический союз

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия и Китай будут реализовывать совместные планы инфраструктурного развития, в том числе по проекту "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин. "Один пояс – один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и КНР. "Мы, безусловно, будем реализовывать те планы инфраструктурного развития, которые связаны и со строительством "Большой Евразии", Евразийского экономического союза и планов наших китайских друзей по развитию идеи председателя Си Цзиньпина "Один пояс — один путь". Я уже об этом говорил, и считаю, что это очень перспективно", – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент отметил большое количество планов по сотрудничеству с Китаем в гуманитарных сферах, в сфере культуры, студенческих обменов и спорта. "Ну, надеюсь, мы все это обсудим в ближайшее время в входе нашей встречи с председателем Си Цзиньпином в рамках форума, который председатель проводит в Пекине в октябре этого года", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230916/logistika-1896135939.html

китай

россия

центральная азия

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китай, россия, центральная азия, владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз