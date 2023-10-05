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Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 05.10.2023
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21:00 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/kitay-1900810817.html
Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"
Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 05.10.2023
Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"
Россия и Китай будут реализовывать совместные планы инфраструктурного развития, в том числе по проекту "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:00
2023-10-05T21:00
китай
россия
центральная азия
владимир путин
си цзиньпин
евразийский экономический союз
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия и Китай будут реализовывать совместные планы инфраструктурного развития, в том числе по проекту "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин. "Один пояс – один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и КНР. "Мы, безусловно, будем реализовывать те планы инфраструктурного развития, которые связаны и со строительством "Большой Евразии", Евразийского экономического союза и планов наших китайских друзей по развитию идеи председателя Си Цзиньпина "Один пояс — один путь". Я уже об этом говорил, и считаю, что это очень перспективно", – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент отметил большое количество планов по сотрудничеству с Китаем в гуманитарных сферах, в сфере культуры, студенческих обменов и спорта. "Ну, надеюсь, мы все это обсудим в ближайшее время в входе нашей встречи с председателем Си Цзиньпином в рамках форума, который председатель проводит в Пекине в октябре этого года", - добавил Путин.
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китай, россия, центральная азия, владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз
Китай, Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Евразийский экономический союз
Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"

Путин: Россия и КНР будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия и Китай будут реализовывать совместные планы инфраструктурного развития, в том числе по проекту "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин.
"Один пояс – один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и КНР.
"Мы, безусловно, будем реализовывать те планы инфраструктурного развития, которые связаны и со строительством "Большой Евразии", Евразийского экономического союза и планов наших китайских друзей по развитию идеи председателя Си Цзиньпина "Один пояс — один путь". Я уже об этом говорил, и считаю, что это очень перспективно", – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент отметил большое количество планов по сотрудничеству с Китаем в гуманитарных сферах, в сфере культуры, студенческих обменов и спорта.
"Ну, надеюсь, мы все это обсудим в ближайшее время в входе нашей встречи с председателем Си Цзиньпином в рамках форума, который председатель проводит в Пекине в октябре этого года", - добавил Путин.
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