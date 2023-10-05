https://ria.ru/20231005/karabakh-1900759268.html

Путин: Россия 15 лет предлагала Еревану компромисс с Баку по Карабаху

Путин: Россия 15 лет предлагала Еревану компромисс с Баку по Карабаху - РИА Новости, 05.10.2023

Путин: Россия 15 лет предлагала Еревану компромисс с Баку по Карабаху

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха и две оставить... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:39

2023-10-05T17:39

2023-10-05T18:04

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россия

армения

азербайджан

нагорный карабах

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха и две оставить за собой, но они отказались."Я не раскрою, здесь никакой тайны. Мы много раз на протяжении последних 15 лет предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и, таким образом, сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам всё время говорили: "Нет, это создаст для нас определённые угрозы", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам главы РФ, российская сторона утверждала, что Азербайджан растёт, экономика развивается, это нефтегазодобывающая страна, с населением свыше 10 миллионов, предлагала найти компромисс, провести решения в рамках Совета Безопасности ООН, "гарантируя безопасность этого возникающего естественным образом Лачинского коридора между Арменией и Карабахом, гарантируя безопасность армян, проживающих на этой территории"."Но нет, нам сказали: "Нет, мы на это пойти не можем". (Мы спросили - ред.): "А что будете делать?". "Будем сражаться" (ответили они - ред.). В конечном итоге дело дошло до вооружённых столкновений в 2020 году. Тогда я тоже предложил нашим друзьям и коллегам. Кстати, президент (Азербайджана Ильхам - ред.) Алиев на меня не обидится, наверное, но в какой-то момент была достигнута договорённость о том, что азербайджанские войска остановятся. Я, честно говоря, думал, что вопрос решен. Позвонил в Ереван и вдруг услышал: "Нет, пусть они уходят из той незначительной доли Карабаха, куда войска Азербайджана зашли". Они опять сказали, что будут сражаться", - заключил Путин.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах, владимир путин