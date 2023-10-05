https://ria.ru/20231005/karabakh-1900725106.html

В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет

В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет - РИА Новости, 05.10.2023

В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет

Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию об аресте бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:24

2023-10-05T16:24

2023-10-05T16:50

в мире

азербайджан

нагорно-карабахская республика

бако саакян

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900733752_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9062b3e0a0f50ad05cab186d0d20e358.jpg

БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию об аресте бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента НКР Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме, им грозит до 14 лет тюремного срока. Сабаильский районный суд города Баку в четверг избрал в отношении Саакяна, Гукасяна и Ишханяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца, "В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что Гукасян Аркадий, Саакян Бако и Ишханян Давид принимали участие в организации и формировании вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, которые организовывали нападения, приводящие к гибели людей и другим тяжелым последствиям, обеспечивали незаконные вооруженные формирования боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, участвовали в финансировании терроризма. Им предъявлены обвинения по семи статьям УК АР (финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных группировок – ред.), которые предусматривают до 14 лет лишения свободы", - говорится в релизе пресс-службы СГБ Азербайджана.

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900606641.html

азербайджан

нагорно-карабахская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание экс-лидеров непризнанного Карабаха в Азербайджане Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию об аресте бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента НКР Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме, им грозит до 14 лет тюремного срока. 2023-10-05T16:24 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, нагорно-карабахская республика, бако саакян, ситуация в нагорном карабахе