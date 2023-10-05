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В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет - РИА Новости, 05.10.2023
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16:24 05.10.2023 (обновлено: 16:50 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900725106.html
В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет
В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет - РИА Новости, 05.10.2023
В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет
Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию об аресте бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:24
2023-10-05T16:50
в мире
азербайджан
нагорно-карабахская республика
бако саакян
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию об аресте бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента НКР Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме, им грозит до 14 лет тюремного срока. Сабаильский районный суд города Баку в четверг избрал в отношении Саакяна, Гукасяна и Ишханяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца, "В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что Гукасян Аркадий, Саакян Бако и Ишханян Давид принимали участие в организации и формировании вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, которые организовывали нападения, приводящие к гибели людей и другим тяжелым последствиям, обеспечивали незаконные вооруженные формирования боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, участвовали в финансировании терроризма. Им предъявлены обвинения по семи статьям УК АР (финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных группировок – ред.), которые предусматривают до 14 лет лишения свободы", - говорится в релизе пресс-службы СГБ Азербайджана.
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900606641.html
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Задержание экс-лидеров непризнанного Карабаха в Азербайджане
Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию об аресте бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента НКР Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме, им грозит до 14 лет тюремного срока.
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в мире, азербайджан, нагорно-карабахская республика, бако саакян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика, Бако Саакян, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Азербайджане грозят бывшим лидерам непризнанной НКР сроками до 14 лет

СГБ Азербайджана: лидерам непризнанной НКР Гукасяну и Саакяну грозит до 14 лет

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БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию об аресте бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента НКР Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме, им грозит до 14 лет тюремного срока.
Сабаильский районный суд города Баку в четверг избрал в отношении Саакяна, Гукасяна и Ишханяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца,
"В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что Гукасян Аркадий, Саакян Бако и Ишханян Давид принимали участие в организации и формировании вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, которые организовывали нападения, приводящие к гибели людей и другим тяжелым последствиям, обеспечивали незаконные вооруженные формирования боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, участвовали в финансировании терроризма. Им предъявлены обвинения по семи статьям УК АР (финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных группировок – ред.), которые предусматривают до 14 лет лишения свободы", - говорится в релизе пресс-службы СГБ Азербайджана.
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В миреАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаБако СаакянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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