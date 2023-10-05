https://ria.ru/20231005/ispytaniya-1900677600.html

В Сибири начались испытания отечественной мРНК-вакцины на мышах

В Сибири начались испытания отечественной мРНК-вакцины на мышах - РИА Новости, 05.10.2023

В Сибири начались испытания отечественной мРНК-вакцины на мышах

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) приступили к экспериментальным испытаниям на мышах... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:01

2023-10-05T14:01

2023-10-05T14:01

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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) приступили к экспериментальным испытаниям на мышах отечественной мРНК-вакцины от гриппа, которая в перспективе может стать универсальной моделью для создания новых вакцин и препаратов, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномного редактирования института Григорий Степанов. Нобелевская премия по медицине 2023 года присуждена биохимику Каталин Карико (Венгрия) и иммунологу Дрю Вайссману (США) за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволившие разработать мРНК-вакцины. Работа ученых помогла в создании вакцин против коронавируса Moderna и BioNTech/Pfizer. В России таких препаратов пока нет. "Сейчас речь идет об мРНК-вакцине против гриппа типа А (H1N1). Мы запустили пилотный эксперимент на мышах, чтобы проверить, защищает ли наша мРНК от гриппа. Эксперимент запущен", - сказал Степанов, комментируя российские разработки, касающиеся темы нобелевских лауреатов. Ученый отметил, что вирус гриппа был выбран для создания мРНК-вакцины исключительно как модель, которую легко исследовать: необходимо было выбрать "мишень", на которую в России есть вся необходимая база антител. "Безусловно, в ближайшее время мы будем получать мРНК-препараты от различных инфекционных заболеваний. Но уникальность этой технологии заключается в том, что мы можем представить мРНК в виде паззла, у которого мы знаем обязательные элементы, обеспечивающие ее стабильность и узнавание ее клеткой как своей собственной, а в середине стоят те "кубики", на которых, по сути, написано, против какого заболевания эта мРНК-вакцина была создана. Заменяя эти "кубики", мы можем менять мишень…, потом сможем брать любые мишени, вставлять в тот же конструктор и вести аналогичные эксперименты буквально по всем направлениям, каким захотим", - заявил он. Таким образом, по словам ученого, использовать мРНК возможно не только для получения вакцин как профилактических препаратов, но и препаратов для лечения онкологических и наследственных заболеваний, где мРНК-препараты смогут компенсировать неправильную работу какого-либо гена. Проект по созданию мРНК-вакцины от гриппа поддержан Российским научным фондом и ведется в лаборатории ИХБФМ СО РАН при участии НИИ гриппа Минздрава РФ (Санкт-Петербург), Института тонких химических технологий (Москва), Российского технологического университета.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

https://ria.ru/20230929/vaktsinatsiya-1899322741.html

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российская академия наук, российский научный фонд, россия, здоровье - общество