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Сенатор призвал Россию действовать в национальных интересах в вопросе ДВЗЯИ
Сенатор призвал Россию действовать в национальных интересах в вопросе ДВЗЯИ - РИА Новости, 05.10.2023
Сенатор призвал Россию действовать в национальных интересах в вопросе ДВЗЯИ
Обсуждая вопрос о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), России не надо стесняться действовать в своих... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:25
2023-10-05T23:25
2023-10-05T23:25
россия
сша
китай
андрей климов
совет федерации рф
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госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обсуждая вопрос о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), России не надо стесняться действовать в своих национальных интересах, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. "Этот вопрос эксперты уже много раз поднимали. Не все страны ратифицировали (договор)", - отметил Климов. По его мнению, "не надо стесняться действовать в национальных интересах". Он также пояснил, что по сложившейся традиции вопрос о денонсации договоров является прерогативой президента, поскольку глава государства по Конституции определяет основные направления внешней политики РФ. "Если по тем или иным причинам есть необходимость денонсации договора, президент вносит представление в парламент", - сказал парламентарий. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом указанные страны взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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россия, сша, китай, андрей климов, совет федерации рф, международный дискуссионный клуб "валдай", госдума рф, владимир путин, сергей рябков, в мире
Россия, США, Китай, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Госдума РФ, Владимир Путин, Сергей Рябков, В мире
Сенатор призвал Россию действовать в национальных интересах в вопросе ДВЗЯИ
Сенатор Климов призвал РФ действовать в национальных интересах в вопросе ДВЗЯИ
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обсуждая вопрос о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), России не надо стесняться действовать в своих национальных интересах, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай
" президент РФ Владимир Путин
отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США
, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы
могут его отозвать.
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"Этот вопрос эксперты уже много раз поднимали. Не все страны ратифицировали (договор)", - отметил Климов.
По его мнению, "не надо стесняться действовать в национальных интересах".
Он также пояснил, что по сложившейся традиции вопрос о денонсации договоров является прерогативой президента, поскольку глава государства по Конституции определяет основные направления внешней политики РФ.
"Если по тем или иным причинам есть необходимость денонсации договора, президент вносит представление в парламент", - сказал парламентарий.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай
, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом указанные страны взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков
отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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