https://ria.ru/20231005/granada-1900696529.html

Еврокомиссия в Гранаде попытается надавить на страны ЕС, считает эксперт

Еврокомиссия в Гранаде попытается надавить на страны ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023

Еврокомиссия в Гранаде попытается надавить на страны ЕС, считает эксперт

Еврокомиссия попытается использовать неформальную встречу в Гранаде, чтобы оказать давление на европейские страны и удержать власть в ходе предстоящих выборов,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:02

2023-10-05T15:02

2023-10-05T15:02

в мире

владимир оленченко

еврокомиссия

евросоюз

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Еврокомиссия попытается использовать неформальную встречу в Гранаде, чтобы оказать давление на европейские страны и удержать власть в ходе предстоящих выборов, заявил старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Оленченко. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует обновление Еврокомиссии, а также избрание нового главы Евросовета. Уже завтра в Гранаде пройдёт неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза. Они обсудят вызовы и проблемы, которые сегодня стоят перед ЕС, а также вопросы вокруг расширения союза. "Это неформальное заседание - репетиция перед формальной встречей в декабре с тем, чтобы прозондировать, посмотреть, кто сомневается, уже знать кого и в чем надо убеждать. Думаю, что, скорее всего, будет оказано очень сильное давление (на страны - ред.), чтобы удержать этот состав Еврокомиссии", - сказал эксперт на круглом столе об актуальной ситуации в Евросоюзе и курсе на будущее, организованном медиагруппой "Россия сегодня". Как отметил Оленченко, члены Еврокомиссии попытаются убедить как страны, так и избирателей в том, что "лучше этого состава Еврокомиссии не будет".

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир оленченко, еврокомиссия, евросоюз, российская академия наук