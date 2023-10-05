https://ria.ru/20231005/granada-1900696529.html
Еврокомиссия в Гранаде попытается надавить на страны ЕС, считает эксперт
Еврокомиссия в Гранаде попытается надавить на страны ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023
Еврокомиссия в Гранаде попытается надавить на страны ЕС, считает эксперт
Еврокомиссия попытается использовать неформальную встречу в Гранаде, чтобы оказать давление на европейские страны и удержать власть в ходе предстоящих выборов,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:02
2023-10-05T15:02
2023-10-05T15:02
в мире
владимир оленченко
еврокомиссия
евросоюз
российская академия наук
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Еврокомиссия попытается использовать неформальную встречу в Гранаде, чтобы оказать давление на европейские страны и удержать власть в ходе предстоящих выборов, заявил старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Оленченко. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует обновление Еврокомиссии, а также избрание нового главы Евросовета. Уже завтра в Гранаде пройдёт неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза. Они обсудят вызовы и проблемы, которые сегодня стоят перед ЕС, а также вопросы вокруг расширения союза. "Это неформальное заседание - репетиция перед формальной встречей в декабре с тем, чтобы прозондировать, посмотреть, кто сомневается, уже знать кого и в чем надо убеждать. Думаю, что, скорее всего, будет оказано очень сильное давление (на страны - ред.), чтобы удержать этот состав Еврокомиссии", - сказал эксперт на круглом столе об актуальной ситуации в Евросоюзе и курсе на будущее, организованном медиагруппой "Россия сегодня". Как отметил Оленченко, члены Еврокомиссии попытаются убедить как страны, так и избирателей в том, что "лучше этого состава Еврокомиссии не будет".
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир оленченко, еврокомиссия, евросоюз, российская академия наук
В мире, Владимир Оленченко, Еврокомиссия, Евросоюз, Российская академия наук
Еврокомиссия в Гранаде попытается надавить на страны ЕС, считает эксперт
Эксперт: ЕК воспользуется встречей в Гранаде, чтобы оказать давление на ЕС
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Еврокомиссия попытается использовать неформальную встречу в Гранаде, чтобы оказать давление на европейские страны и удержать власть в ходе предстоящих выборов, заявил старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Оленченко.
С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента
, за которыми последует обновление Еврокомиссии, а также избрание нового главы Евросовета
.
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Уже завтра в Гранаде пройдёт неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза. Они обсудят вызовы и проблемы, которые сегодня стоят перед ЕС, а также вопросы вокруг расширения союза.
"Это неформальное заседание - репетиция перед формальной встречей в декабре с тем, чтобы прозондировать, посмотреть, кто сомневается, уже знать кого и в чем надо убеждать. Думаю, что, скорее всего, будет оказано очень сильное давление (на страны - ред.), чтобы удержать этот состав Еврокомиссии", - сказал эксперт на круглом столе об актуальной ситуации в Евросоюзе и курсе на будущее, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
Как отметил Оленченко, члены Еврокомиссии попытаются убедить как страны, так и избирателей в том, что "лучше этого состава Еврокомиссии не будет".
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