https://ria.ru/20231005/fsb-1900634817.html
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии - РИА Новости, 05.10.2023
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии
Суд приговорил к трем годам колонии троих жителей Волгоградской области за экстремизм, выразившийся в подготовке к захвату власти, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:57
2023-10-05T11:57
2023-10-05T11:58
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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии троих жителей Волгоградской области за экстремизм, выразившийся в подготовке к захвату власти, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. Региональное управление ФСБ в июне 2022 года сообщало о задержании подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия против правоохранителей и военных. Центральный районный суд Волгограда арестовал троих местных жителей по статье об организации экстремистского сообщества. Согласно релизу, каждый из троих фигурантов приговорен к трем годам колонии общего режима. Всех судили по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), одному дополнительно вменили ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Отмечается, что приговор Волжского городского суда Волгоградской области в силу не вступил.
https://ria.ru/20231005/fsb-1900597854.html
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происшествия, волгоградская область, россия, волгоград, фсб
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Волгоград, ФСБ
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии
ФСБ: суд приговорил задумавших захват власти волгоградцев к трем годам колонии