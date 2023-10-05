Рейтинг@Mail.ru
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 05.10.2023 (обновлено: 11:58 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/fsb-1900634817.html
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии - РИА Новости, 05.10.2023
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии
Суд приговорил к трем годам колонии троих жителей Волгоградской области за экстремизм, выразившийся в подготовке к захвату власти, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:57
2023-10-05T11:58
происшествия
волгоградская область
россия
волгоград
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии троих жителей Волгоградской области за экстремизм, выразившийся в подготовке к захвату власти, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. Региональное управление ФСБ в июне 2022 года сообщало о задержании подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия против правоохранителей и военных. Центральный районный суд Волгограда арестовал троих местных жителей по статье об организации экстремистского сообщества. Согласно релизу, каждый из троих фигурантов приговорен к трем годам колонии общего режима. Всех судили по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), одному дополнительно вменили ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Отмечается, что приговор Волжского городского суда Волгоградской области в силу не вступил.
https://ria.ru/20231005/fsb-1900597854.html
https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html
волгоградская область
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, россия, волгоград, фсб
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Волгоград, ФСБ
Трое волгоградцев, задумавших захват власти, получили по три года колонии

ФСБ: суд приговорил задумавших захват власти волгоградцев к трем годам колонии

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии троих жителей Волгоградской области за экстремизм, выразившийся в подготовке к захвату власти, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
Региональное управление ФСБ в июне 2022 года сообщало о задержании подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия против правоохранителей и военных. Центральный районный суд Волгограда арестовал троих местных жителей по статье об организации экстремистского сообщества.
Задержание жителя Владимирской области, передававшего сведения украинским спецслужбам - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
Вчера, 09:50
Согласно релизу, каждый из троих фигурантов приговорен к трем годам колонии общего режима. Всех судили по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), одному дополнительно вменили ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Отмечается, что приговор Волжского городского суда Волгоградской области в силу не вступил.
Задержание и допрос украинского диверсанта в Крыму
Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта
4 октября, 13:12
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияВолгоградФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала