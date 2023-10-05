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Биография Юна Фоссе

Биография Юна Фоссе - РИА Новости, 05.10.2023

Биография Юна Фоссе

Норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе (Jon Fosse) родился 29 сентября 1959 года в городе Хёугесунн (провинция Ругаланн, Норвегия). РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:56

2023-10-05T15:56

2023-10-05T15:56

справки

норвегия

ругаланн

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Норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе (Jon Fosse) родился 29 сентября 1959 года в городе Хёугесунн (провинция Ругаланн, Норвегия). Изучал литературоведение в Университете Бергена.Первые шаги в литературе Фоссе совершил в 1970-х, однако дебютное произведение – роман " Красное, черное "– увидел свет в 1983 году. Затем последовала книги "Запертая гитара" (1985), в 1986 году вышел первый сборник стихов.В 1995-1996 годах вышел в свет роман "Меланхолия".Наибольшую известность получили три коротких романа Юна Фоссе – "Без сна" (2007), "Сны Улава" (2012) и "Вечерняя вязь" (2014)."Без сна" – история о юных влюбленных Асле и Алиде, которые в поисках ночлега бродят по промозглому норвежскому городку. В неспешных диалогах и рассуждениях персонажей постепенно раскрываются трагические судьбы обоих. Стремясь не остаться на улице, молодые люди будто в полусне совершают одно преступление за другим. В "Снах Улава" повествование ведется от лица уже пойманного, осужденного и казненного Асле: это своего рода загробные воспоминания, похожие на ночной кошмар. В "Вечерней вязи" говорится о дальнейшей участи подруги убийцы, юной матери и вдовы. В Норвегии "эта трилогия получила восторженные отзывы критиков и была удостоена Литературной премии Северного совета – скандинавского аналога Букера. Данный цикл Фоссе также вышел на русском языке.Еще одной гранью творчества Юна Фоссе стала детская литература. В этом направлении он дебютировал в 1989 году, выпустив книгу "Бесконечно поздно", благодаря которой был признан новатором в современной норвежской детской литературе.Его излюбленный мотив в произведениях для детей – тема детских страхов и их преодоления. К примеру, в истории "Мокрое и черное" (1994) рассказывается о девочке, которая очень боится подвала, где, по ее мнению, обитает страшный зверь, однако в дальнейшем этот зверь превращается в игривого и дружелюбного пса.Юн Фоссе получил также известность как драматург. Дебютировал в 1994 году пьесой "И мы никогда не расстанемся". В последующие годы он написал более 30 пьес.Его произведения переведены больше чем на 40 языков, количество постановок его пьес превысило тысячу. В последние годы интерес к драматургии Фоссе возник в России. Его ставили Юрий Бутусов в Театре имени Ленсовета (Санкт-Петербург), Александр Огарев в "Школе драматического искусства" (Москва), Фарид Бикчантаев в Камаловском театре (Казань) и др. В 2018 году был переведен на русский сборник пьес "Когда ангел ходит по сцене".Юн Фоссе преподавал в академии писательского искусства Skrivekunstakademiet.Выступал также в качестве редактора многих книг и перевел их на нюношк (новонорвежский).Он был редактором журнала Bøk вместе с Яном Хьярстадом. Он также был членом Совета литераторов в Норвежском союзе писателей с 1989 по 1993 год, и участвовал в отборе эссе при Норвежском культурном совете. 5 октября 2023 года Юн Фоссе стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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