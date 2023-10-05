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Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе

Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе - РИА Новости, 05.10.2023

Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:07

2023-10-05T14:07

2023-10-05T15:04

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук."За новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое", — говорится в пресс-релизе.Юн Фоссе родился в 1959 году. Дебютировал как прозаик в 1983 году романом "Красное, черное", как драматург — в 1994-м пьесой "И мы никогда не расстанемся". Автор нескольких романов и повестей, а также примерно двух десятков пьес, которые ставятся на множестве сцен по всему миру.Занимался журналистикой, выпустил несколько стихотворных сборников и книг для детей. Лауреат многих норвежских и международных литературных премий.

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в мире, нобелевская премия, шведская академия, литература, стокгольм