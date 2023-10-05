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Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе - РИА Новости, 05.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:07 05.10.2023 (обновлено: 15:04 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/premiya-1900679075.html
Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе
Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе - РИА Новости, 05.10.2023
Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:07
2023-10-05T15:04
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нобелевская премия
шведская академия
литература
стокгольм
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук."За новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое", — говорится в пресс-релизе.Юн Фоссе родился в 1959 году. Дебютировал как прозаик в 1983 году романом "Красное, черное", как драматург — в 1994-м пьесой "И мы никогда не расстанемся". Автор нескольких романов и повестей, а также примерно двух десятков пьес, которые ставятся на множестве сцен по всему миру.Занимался журналистикой, выпустил несколько стихотворных сборников и книг для детей. Лауреат многих норвежских и международных литературных премий.
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в мире, нобелевская премия, шведская академия, литература, стокгольм
В мире, Культура, Нобелевская премия, Шведская академия, Литература, Стокгольм
Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе

Нобелевскую премию по литературе 2023 года дали норвежскому драматургу Юну Фоссе

© AFP 2023 / BORIS ROESSLERНорвежский прозаик и драматург Юн Фоссе
Норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / BORIS ROESSLER
Норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
«
"За новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое", — говорится в пресс-релизе.
Юн Фоссе родился в 1959 году. Дебютировал как прозаик в 1983 году романом "Красное, черное", как драматург — в 1994-м пьесой "И мы никогда не расстанемся". Автор нескольких романов и повестей, а также примерно двух десятков пьес, которые ставятся на множестве сцен по всему миру.
Занимался журналистикой, выпустил несколько стихотворных сборников и книг для детей. Лауреат многих норвежских и международных литературных премий.
 
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