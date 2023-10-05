https://ria.ru/20231005/forum-1900664882.html

В НГПУ открылся Форум трека "Знание.Учитель" Российского общества "Знание"

В НГПУ открылся Форум трека "Знание.Учитель" Российского общества "Знание" - РИА Новости, 05.10.2023

В НГПУ открылся Форум трека "Знание.Учитель" Российского общества "Знание"

Приуроченный ко Дню учителя форум трека "Знание.Учитель" Российского общества "Знание" стартовал 5 октября в Новосибирском государственном педагогическом... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:09

2023-10-05T13:09

2023-10-05T13:09

год педагога и наставника

общество

новосибирский государственный педагогический университет

российское общество "знание"

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900658807_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a3503dd573cbd6a8fc6133b2b79db393.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Приуроченный ко Дню учителя форум трека "Знание.Учитель" Российского общества "Знание" стартовал 5 октября в Новосибирском государственном педагогическом университете. Трек проходит в течение двух дней, на одной площадке собрались опытные наставники — учителя, актеры, телеведущие, блогеры, психологи, а также более 600 студентов педагогического вуза.На открытии форума ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв отметил, что Российское общество "Знание" сделало замечательный подарок всем студентам и сотрудникам НГПУ: "В университете мы не только предлагаем образовательные программы, но и стремимся обогатить опыт студентов, предоставляя им возможность взаимодействия с профессиональным сообществом и встреч с интересными личностями. Этот зал был свидетелем встреч с педагогами-новаторами, культурными деятелями, выдающимися политиками и спортсменами. Даже в эпоху интернета, когда информацию легко найти онлайн, такие личные встречи всегда вызывают огромный интерес. В наше время, когда доступ к информации стал более удобным благодаря интернету, важно отметить, что он не способен передать всю глубину чувств, которые исходят от живого общения. Личные встречи позволяют задавать вопросы и получать ответы, настоящий диалог, который оставляет неизгладимые впечатления. Сегодня я хочу выразить благодарность всем спикерам за то, что, несмотря на загруженные графики и обязанности, нашли время для участия в нашем форуме. Уверен, что встречи с вами останутся в памяти наших студентов навсегда. Эти моменты вдохновят будущих педагогов на новые достижения".От министерства образования Новосибирской области участников мероприятия поприветствовала заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров Светлана Малина. "Этот Год у нас объявлен Президентом страны Годом педагога и наставника. Мы стараемся, чтобы наше учительское сообщество прирастало молодыми педагогами. Большие надежды возлагаем на вас. И надеемся, что образовательная деятельность окажется для вас полезной и поможет в дальнейшем профессиональном развитии. Педагог, действительно, звучит гордо, потому что, общаясь с молодежью, вы формируете будущее. Сегодня существует множество образовательных программ, которые позволяют обновлять свои знания. Площадка форума трека Знание.Учитель Общества "Знание" – одна из таких образовательных площадок, где можно получить уникальный мастер-класс от спикеров", - отметила Малина.Директор филиала российского общества "Знание" Новосибирской области Даниил Олегович Баранов в приветственном выступлении подчеркнул, что профессия учителя – это в первую очередь про любовь к своему делу: "Мы знаем, что НГПУ готовит профессионалов. Не удивительно, что многие выпускники университета занимают важные позиции в мэрии города Новосибирска и Правительстве Новосибирской области. Учительская профессия уникальна, и мы надеемся, что вы, студенты, станете настоящими мастерами своего дела и найдете в ней свое призвание. Российское общество "Знание" готово приложить все усилия, чтобы поддержать вас на этом пути и помочь вам раскрыть свой потенциал".В первый день форума у студентов появилась уникальная возможность встретиться с российским актером, режиссёром и продюсером Алексеем Чадовым.Алексей поделился воспоминаниями о педагогах и наставниках, которые повлияли на его творческий путь. Он подчеркнул, что педагогика – это высшее искусство, и что учителя оставляют неизгладимый след в жизни учеников. Встреча с актером была насыщенной и познавательной. Студенты успели задать не менее десятка вопросов, связанных с профессиональным самоопределением, профилактикой выгораний, творческими планами актера. Алексей Чадов подчеркнул, что каждого из своих учителей он помнит, включая преподавателя сценической речи из Щепкинского театрального училища Наталью Николаевну Штоду.Актер также вспомнил режиссера Алексея Балабанова, который заметил его потенциал еще в студенческие годы. Чадов рассказал о важности мотивации и том, как сохранять свою страсть к творчеству на протяжении карьеры. В заключение, он пожелал студентам НГПУ "пробовать и никогда не сдаваться", ведь как говорил ему Алексей Балабанов, нет ничего невозможного."Педагогика – это призвание. Я помню всех своих учителей, которые вдохновили меня своим талантом и преданностью. Существует прекрасное утверждение: "Искусство заключается в том, чтобы стать профессионалом и выполнять свою работу с любовью". Несомненно, есть артисты среднего уровня и режиссеры с ограниченными навыками, а также ремесленники, которые выполняют свою работу качественно, но без страсти. Но каждый из нас может стать профессионалом и приблизиться к искусству, если не сдаваться и продолжать пробовать. Верьте в себя, и успех обязательно придет", – сказал актер.На протяжении двух дней для студентов педагогических вузов пройдут мастер-классы и творческие встречи, раскрывающие с разных сторон профессию учителя и воспитателя.В программу первого дня форума трека "Знание.Учитель" вошли мастер-классы от художественного руководителя Театральной мастерской Николая Кодинова, психолога Марии Мельник, и ведущего программ АО "Первый канал" Сергея Тугушева. Эти мастер-классы открывают разные аспекты педагогической деятельности и помогают будущим учителям готовиться важной миссии: работе в школе.В День Учителя, Года педагога и наставника форум трека "Знание.Учитель" стало ярким событием, подарившим яркие эмоции, новые знания и вдохновение будущим учителям. Это мероприятие подчеркивает почетное значение профессии "Учитель" и вклад молодых педагогов в будущее системы образования региона.В этом году просветительские форумы Знание.Учитель пройдут в 34 педагогических вузах России. В них примут участие почти 30 тысяч студентов и более 200 спикеров, всего запланировано свыше 1 300 выступлений.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирский государственный педагогический университет, российское общество "знание", сн_образование, социальный навигатор