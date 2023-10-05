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Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:12 05.10.2023 (обновлено: 13:28 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/final-1900666091.html
Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области
Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2023
Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области
Победителем конкурса "Учитель года 2023" стал учитель школы при посольстве России в Иране, но, несмотря на это, финал конкурса в 2024 году пройдет в Саратовской РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:12
2023-10-05T13:28
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
россия
саратовская область
иран
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Победителем конкурса "Учитель года 2023" стал учитель школы при посольстве России в Иране, но, несмотря на это, финал конкурса в 2024 году пройдет в Саратовской области, так как там победитель родился, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила победителя конкурса 2023 года, им стал учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране Олег Янковский. "Конечно, вопрос – где будет проходить следующий конкурс "Учитель года", потому что Олег Игоревич сегодня работает в Тегеране, в школе министерства иностранных дел, где учатся ребята российского посольства, ребята из Иранской республики, Содружества независимых государств. И мы приняли решение: так как Олег Игоревич работал учителем, родился в Саратовской области, то следующий конкурс пройдет в Саратовской области ", - сказал Кравцов журналистам. Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоится 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.
россия
саратовская область
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, россия, саратовская область, иран, татьяна голикова
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Саратовская область, Иран, Татьяна Голикова

Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области

© РИА Новости / Александр ГальперинУчительница средней общеобразовательной школы во время занятия
Учительница средней общеобразовательной школы во время занятия - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Победителем конкурса "Учитель года 2023" стал учитель школы при посольстве России в Иране, но, несмотря на это, финал конкурса в 2024 году пройдет в Саратовской области, так как там победитель родился, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила победителя конкурса 2023 года, им стал учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране Олег Янковский.
"Конечно, вопрос – где будет проходить следующий конкурс "Учитель года", потому что Олег Игоревич сегодня работает в Тегеране, в школе министерства иностранных дел, где учатся ребята российского посольства, ребята из Иранской республики, Содружества независимых государств. И мы приняли решение: так как Олег Игоревич работал учителем, родился в Саратовской области, то следующий конкурс пройдет в Саратовской области ", - сказал Кравцов журналистам.
Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоится 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияСаратовская областьИранТатьяна Голикова
 
 
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