https://ria.ru/20231005/final-1900666091.html
Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области
Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2023
Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области
Победителем конкурса "Учитель года 2023" стал учитель школы при посольстве России в Иране, но, несмотря на это, финал конкурса в 2024 году пройдет в Саратовской РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:12
2023-10-05T13:12
2023-10-05T13:28
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
россия
саратовская область
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899367559_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_50fb0660823eec778f3af31dbe8e6946.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Победителем конкурса "Учитель года 2023" стал учитель школы при посольстве России в Иране, но, несмотря на это, финал конкурса в 2024 году пройдет в Саратовской области, так как там победитель родился, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила победителя конкурса 2023 года, им стал учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране Олег Янковский. "Конечно, вопрос – где будет проходить следующий конкурс "Учитель года", потому что Олег Игоревич сегодня работает в Тегеране, в школе министерства иностранных дел, где учатся ребята российского посольства, ребята из Иранской республики, Содружества независимых государств. И мы приняли решение: так как Олег Игоревич работал учителем, родился в Саратовской области, то следующий конкурс пройдет в Саратовской области ", - сказал Кравцов журналистам. Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоится 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.
россия
саратовская область
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899367559_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_d51eaea97c90bcb8359fbb655716b704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, россия, саратовская область, иран, татьяна голикова
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Саратовская область, Иран, Татьяна Голикова
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Победителем конкурса "Учитель года 2023" стал учитель школы при посольстве России в Иране, но, несмотря на это, финал конкурса в 2024 году пройдет в Саратовской области, так как там победитель родился, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила победителя конкурса 2023 года, им стал учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране Олег Янковский.
"Конечно, вопрос – где будет проходить следующий конкурс "Учитель года", потому что Олег Игоревич сегодня работает в Тегеране, в школе министерства иностранных дел, где учатся ребята российского посольства, ребята из Иранской республики, Содружества независимых государств. И мы приняли решение: так как Олег Игоревич работал учителем, родился в Саратовской области, то следующий конкурс пройдет в Саратовской области ", - сказал Кравцов журналистам.
Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоится 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.