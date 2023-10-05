https://ria.ru/20231005/es-1900676448.html

Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза

Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза - РИА Новости, 05.10.2023

Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза

Расширение ЕС с 27 до 35 стран-членов повлечет за собой много внутренних вызовов для союза, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:57

2023-10-05T13:57

2023-10-05T13:57

в мире

испания

педро санчес

евросоюз

андалусия

владимир зеленский

европейский совет

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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Расширение ЕС с 27 до 35 стран-членов повлечет за собой много внутренних вызовов для союза, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес на пресс-конференции, проходящей до начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде. "Мы собираемся начать эту большую дискуссию, которая должна привести нас к глубокой реформе Европейского союза, чтобы в ближайшие годы мы могли расширить его с 27 до 35 стран, и это потребует многих вызовов с внутренней точки зрения, чтобы продолжать быть эффективным, а также логически, чтобы быть в состоянии принять те страны, которые уже давно стучатся в дверь Европейского союза", — сказал он. Санчес отметил, что Испания, которая сама в 1980-е годы была принята в сообщество, всегда выступала за расширение союза. Кроме того, премьер сообщил, что в рамках саммита он проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета начались в испанском городе Гранада, расположенном в автономном сообществе Андалусия на юге страны. Ожидается, что с 5 по 6 октября главы государств и правительств Евросоюза начнут обсуждение стратегии развития ЕС на период с 2024 по 2029 годы. Отдельным вопросом станет будущее расширение Европейского союза и его последствия.

https://ria.ru/20231003/es-1900148223.html

https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898644866.html

испания

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в мире, испания, педро санчес, евросоюз, андалусия, владимир зеленский, европейский совет