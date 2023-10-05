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Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза - РИА Новости, 05.10.2023
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13:57 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/es-1900676448.html
Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза
Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза - РИА Новости, 05.10.2023
Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза
Расширение ЕС с 27 до 35 стран-членов повлечет за собой много внутренних вызовов для союза, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:57
2023-10-05T13:57
в мире
испания
педро санчес
евросоюз
андалусия
владимир зеленский
европейский совет
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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Расширение ЕС с 27 до 35 стран-членов повлечет за собой много внутренних вызовов для союза, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес на пресс-конференции, проходящей до начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде. "Мы собираемся начать эту большую дискуссию, которая должна привести нас к глубокой реформе Европейского союза, чтобы в ближайшие годы мы могли расширить его с 27 до 35 стран, и это потребует многих вызовов с внутренней точки зрения, чтобы продолжать быть эффективным, а также логически, чтобы быть в состоянии принять те страны, которые уже давно стучатся в дверь Европейского союза", — сказал он. Санчес отметил, что Испания, которая сама в 1980-е годы была принята в сообщество, всегда выступала за расширение союза. Кроме того, премьер сообщил, что в рамках саммита он проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета начались в испанском городе Гранада, расположенном в автономном сообществе Андалусия на юге страны. Ожидается, что с 5 по 6 октября главы государств и правительств Евросоюза начнут обсуждение стратегии развития ЕС на период с 2024 по 2029 годы. Отдельным вопросом станет будущее расширение Европейского союза и его последствия.
https://ria.ru/20231003/es-1900148223.html
https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898644866.html
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в мире, испания, педро санчес, евросоюз, андалусия, владимир зеленский, европейский совет
В мире, Испания, Педро Санчес, Евросоюз, Андалусия, Владимир Зеленский, Европейский совет
Премьер Испании предрек внутренние вызовы для ЕС из-за расширения союза

Премьер Испании Санчес предсказал внутренние вызовы для ЕС с расширением союза

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Расширение ЕС с 27 до 35 стран-членов повлечет за собой много внутренних вызовов для союза, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес на пресс-конференции, проходящей до начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.
«
"Мы собираемся начать эту большую дискуссию, которая должна привести нас к глубокой реформе Европейского союза, чтобы в ближайшие годы мы могли расширить его с 27 до 35 стран, и это потребует многих вызовов с внутренней точки зрения, чтобы продолжать быть эффективным, а также логически, чтобы быть в состоянии принять те страны, которые уже давно стучатся в дверь Европейского союза", — сказал он.
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Санчес отметил, что Испания, которая сама в 1980-е годы была принята в сообщество, всегда выступала за расширение союза. Кроме того, премьер сообщил, что в рамках саммита он проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.
Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета начались в испанском городе Гранада, расположенном в автономном сообществе Андалусия на юге страны. Ожидается, что с 5 по 6 октября главы государств и правительств Евросоюза начнут обсуждение стратегии развития ЕС на период с 2024 по 2029 годы. Отдельным вопросом станет будущее расширение Европейского союза и его последствия.
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В миреИспанияПедро СанчесЕвросоюзАндалусияВладимир ЗеленскийЕвропейский совет
 
 
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