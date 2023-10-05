https://ria.ru/20231005/ekspert-1900644699.html

Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России

Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России - РИА Новости, 05.10.2023

Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России

Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перевозить больше угля с угольных месторождений и разгрузит восточное направление, поделился мнением с... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:25

2023-10-05T12:25

2023-10-05T12:25

экономика

россия

мурманск

тюмень

владимир путин

российская академия наук

ржд

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перевозить больше угля с угольных месторождений и разгрузит восточное направление, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Кузбасса, РАН и РЖД рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и ждет соответствующий доклад до 1 марта 2024 года, сообщил Кремль в четверг. "Эта дорога, которая давно требовалась, - выход из ХМАО на Запсиб. Он нужен, чтобы везти грузы не только через Тюмень – через нее слишком длинный путь. Плюс это для всех угольных месторождений выход на арктическую зону, на Архангельск, на Мурманск. Если еще будет построен СШХ (Северный широтный ход – ред.)... В целом как бы это важнейший элемент на сегодня, потому что Дальний Восток бесконечно развивать тоже не получится", - считает Безбородов. Он добавил, что Севсиб необходим и для развития самого Крайнего Севера. "Условно говоря, от ЯНАО до Мурманска надо построить все эти дороги. Тогда будет логично, всё замкнуто", - резюмировал он. Вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги – Севсиба - обсуждается уже много лет и рассматривались разные маршруты. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предусматривала строительство Северо-Сибирской дороги протяженностью 1,9 тысячи километров и стоимостью почти 218 миллиардов рублей от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска. Отдельно как часть Севсиба упоминался участок Ельчимо – Чадобец в Красноярском крае. Он оценивался в 12,6 миллиарда рублей. Предполагалось, что Северо-Сибирская железная дорога, которая свяжет ХМАО с Байкало-Амурской магистралью, будет служить для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье.

https://ria.ru/20231005/skidki-1900607657.html

https://ria.ru/20231004/moskva-1900340085.html

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экономика, россия, мурманск, тюмень, владимир путин, российская академия наук, ржд