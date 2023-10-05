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Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России - РИА Новости, 05.10.2023
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12:25 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ekspert-1900644699.html
Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России
Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России - РИА Новости, 05.10.2023
Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России
Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перевозить больше угля с угольных месторождений и разгрузит восточное направление, поделился мнением с... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:25
2023-10-05T12:25
экономика
россия
мурманск
тюмень
владимир путин
российская академия наук
ржд
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перевозить больше угля с угольных месторождений и разгрузит восточное направление, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Кузбасса, РАН и РЖД рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и ждет соответствующий доклад до 1 марта 2024 года, сообщил Кремль в четверг. "Эта дорога, которая давно требовалась, - выход из ХМАО на Запсиб. Он нужен, чтобы везти грузы не только через Тюмень – через нее слишком длинный путь. Плюс это для всех угольных месторождений выход на арктическую зону, на Архангельск, на Мурманск. Если еще будет построен СШХ (Северный широтный ход – ред.)... В целом как бы это важнейший элемент на сегодня, потому что Дальний Восток бесконечно развивать тоже не получится", - считает Безбородов. Он добавил, что Севсиб необходим и для развития самого Крайнего Севера. "Условно говоря, от ЯНАО до Мурманска надо построить все эти дороги. Тогда будет логично, всё замкнуто", - резюмировал он. Вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги – Севсиба - обсуждается уже много лет и рассматривались разные маршруты. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предусматривала строительство Северо-Сибирской дороги протяженностью 1,9 тысячи километров и стоимостью почти 218 миллиардов рублей от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска. Отдельно как часть Севсиба упоминался участок Ельчимо – Чадобец в Красноярском крае. Он оценивался в 12,6 миллиарда рублей. Предполагалось, что Северо-Сибирская железная дорога, которая свяжет ХМАО с Байкало-Амурской магистралью, будет служить для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье.
https://ria.ru/20231005/skidki-1900607657.html
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экономика, россия, мурманск, тюмень, владимир путин, российская академия наук, ржд
Экономика, Россия, Мурманск, Тюмень, Владимир Путин, Российская академия наук, РЖД
Эксперт считает, что Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восток России

Эксперт: Северо-Сибирская ж/д позволит разгрузить восточное направление в России

© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перевозить больше угля с угольных месторождений и разгрузит восточное направление, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Кузбасса, РАН и РЖД рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и ждет соответствующий доклад до 1 марта 2024 года, сообщил Кремль в четверг.
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"Эта дорога, которая давно требовалась, - выход из ХМАО на Запсиб. Он нужен, чтобы везти грузы не только через Тюмень – через нее слишком длинный путь. Плюс это для всех угольных месторождений выход на арктическую зону, на Архангельск, на Мурманск. Если еще будет построен СШХ (Северный широтный ход – ред.)... В целом как бы это важнейший элемент на сегодня, потому что Дальний Восток бесконечно развивать тоже не получится", - считает Безбородов.
Он добавил, что Севсиб необходим и для развития самого Крайнего Севера. "Условно говоря, от ЯНАО до Мурманска надо построить все эти дороги. Тогда будет логично, всё замкнуто", - резюмировал он.
Вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги – Севсиба - обсуждается уже много лет и рассматривались разные маршруты. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предусматривала строительство Северо-Сибирской дороги протяженностью 1,9 тысячи километров и стоимостью почти 218 миллиардов рублей от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска. Отдельно как часть Севсиба упоминался участок Ельчимо – Чадобец в Красноярском крае. Он оценивался в 12,6 миллиарда рублей.
Предполагалось, что Северо-Сибирская железная дорога, которая свяжет ХМАО с Байкало-Амурской магистралью, будет служить для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье.
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ЭкономикаРоссияМурманскТюменьВладимир ПутинРоссийская академия наукРЖД
 
 
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