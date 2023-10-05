https://ria.ru/20231005/doppodgotovka-1900618555.html

Путин поддержал допподготовку педагогов по другим направлениям

Путин поддержал допподготовку педагогов по другим направлениям - РИА Новости, 05.10.2023

Путин поддержал допподготовку педагогов по другим направлениям

Президент России Владимир Путин поддержал идею о курсах дополнительной подготовки для педагогов по другим направлениям, речь об этом зашла на встрече главы... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:06

2023-10-05T11:06

2023-10-05T11:37

год педагога и наставника

общество

владимир путин

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о курсах дополнительной подготовки для педагогов по другим направлениям, речь об этом зашла на встрече главы государства с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года". "Я бы это поддержал. Конечно, это вопрос денег, вопрос организации. Я специально спросил, вы имеете в виду полноценное такое высшее образование дополнительное, здесь высшее образование дополнительное ни к чему, но вот какие-то знания такие, серьезные, конечно, по другим направлениям точно не помешают, надо подумать над этим. Для педагогов, для преподавателей они не помешают, особенно если они, как в данном случае, совершенно очевидно востребованы", - сказал Путин. Путин напомнил, что современный образовательный тренд нацелен на поддержку многопрофильности, а научные открытия делаются на стыке дисциплин. "Я даже не вижу здесь тех проблем, которые могли бы возникнуть в связи с тем, что учитель в школе будет иметь многопрофильную подготовку. И, наоборот, мне кажется, это дает дополнительные возможности там, где не хватает специалистов, а такие школы всё-таки есть", - сообщил Путин. В свою очередь, помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что преподавать учителям в таком случае должны люди, которые смогут объяснить новый предмет не с точки зрения "каких-то конкретных специфических вещей", а дать представление о том, как этот проект встраивается в общую систему знаний. "Это очень сложно, но такие люди есть, и, может быть, это не преподаватели курсов повышение квалификации, это ведущие ученые, которые могут популярно объяснить не просто, о чем идет речь, а как устроен предмет. Потому что самое главное для преподавателя - понять, как устроена та наука, как устроены те знания, к которым стремятся его ученики", - сообщил Фурсенко. "Я думаю, что это важное замечание, которое сделано сейчас, потому что курсы переподготовки, дополнительной подготовки организуются для профильных специалистов. Совершенно верно. И это не тот случай, конечно. Над этим, безусловно, нужно подумать", - прокомментировал Путин. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что министерство поддерживает предложение, и отметил, что очень важно, чтобы обязательно были "специалисты, которые могут обучить новой специальности". "Обязательно этот вопрос с коллегами проработаем", - добавил Кравцов. Президент уточнил, что речь не о новой специальности, а о том, чтобы учителя по другим предметам могли понимать отрасль знаний, которую их ученики изучают углубленно. "Надо подумать над этим, это правильно. Конечно, правильно. Нужно помочь людям", - сказал Путин. Мероприятие проходило на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, россия