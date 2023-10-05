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В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице - РИА Новости, 05.10.2023
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09:21 05.10.2023 (обновлено: 11:03 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/devochka-1900592781.html
В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице
В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице - РИА Новости, 05.10.2023
В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице
В Благовещенске минувшей ночью полицейские обнаружили на улице трехлетнюю девочку без взрослых, сообщил в Telegram-канале главк МВД по Амурской области. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:21
2023-10-05T11:03
происшествия
благовещенск
амурская область
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ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. В Благовещенске минувшей ночью полицейские обнаружили на улице трехлетнюю девочку без взрослых, сообщил в Telegram-канале главк МВД по Амурской области. По информации ведомства, около 3:00 инспекторы ДПС услышали на улице Пионерской детский плач.&quot;Обследовав район, полицейские обнаружили девочку трех лет. Ребенок рассказала, что ее зовут Соня, назвать фамилию и показать, где проживает, не смогла&quot;, — говорится в релизе.Девочку доставили в отдел полиции, дали ей теплые вещи и накормили, а затем установили, где она живет, и отвезли домой. К этому времени ее мать пыталась самостоятельно организовать поиски. Выяснилось, что ребенок открыл входную дверь и вышел на улицу. В отношении матери инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Оснований для изъятия ребенка из семьи нет.
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благовещенск
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происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице

Трехлетнюю девочку одну на улице ночью нашли инспекторы ДПС в Благовещенске

© Фото : Амурская полиция/TelegramДевочка, обнаруженная инспекторами ДПС ночью на улице Благовещенска
Девочка, обнаруженная инспекторами ДПС ночью на улице Благовещенска - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Амурская полиция/Telegram
Девочка, обнаруженная инспекторами ДПС ночью на улице Благовещенска
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. В Благовещенске минувшей ночью полицейские обнаружили на улице трехлетнюю девочку без взрослых, сообщил в Telegram-канале главк МВД по Амурской области.
По информации ведомства, около 3:00 инспекторы ДПС услышали на улице Пионерской детский плач.
«

"Обследовав район, полицейские обнаружили девочку трех лет. Ребенок рассказала, что ее зовут Соня, назвать фамилию и показать, где проживает, не смогла", — говорится в релизе.

Девочку доставили в отдел полиции, дали ей теплые вещи и накормили, а затем установили, где она живет, и отвезли домой. К этому времени ее мать пыталась самостоятельно организовать поиски. Выяснилось, что ребенок открыл входную дверь и вышел на улицу.
В отношении матери инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Оснований для изъятия ребенка из семьи нет.
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