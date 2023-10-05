https://ria.ru/20231005/devochka-1900592781.html

В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице

В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице - РИА Новости, 05.10.2023

В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице

В Благовещенске минувшей ночью полицейские обнаружили на улице трехлетнюю девочку без взрослых, сообщил в Telegram-канале главк МВД по Амурской области. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:21

2023-10-05T09:21

2023-10-05T11:03

происшествия

благовещенск

амурская область

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ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. В Благовещенске минувшей ночью полицейские обнаружили на улице трехлетнюю девочку без взрослых, сообщил в Telegram-канале главк МВД по Амурской области. По информации ведомства, около 3:00 инспекторы ДПС услышали на улице Пионерской детский плач."Обследовав район, полицейские обнаружили девочку трех лет. Ребенок рассказала, что ее зовут Соня, назвать фамилию и показать, где проживает, не смогла", — говорится в релизе.Девочку доставили в отдел полиции, дали ей теплые вещи и накормили, а затем установили, где она живет, и отвезли домой. К этому времени ее мать пыталась самостоятельно организовать поиски. Выяснилось, что ребенок открыл входную дверь и вышел на улицу. В отношении матери инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Оснований для изъятия ребенка из семьи нет.

https://ria.ru/20230801/rebenok-1887504941.html

благовещенск

амурская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, амурская область