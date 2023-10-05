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Исследование показало, кем хотят видеть своих детей родители - РИА Новости, 05.10.2023
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16:47 05.10.2023 (обновлено: 16:50 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/deti-1900736239.html
Исследование показало, кем хотят видеть своих детей родители
Исследование показало, кем хотят видеть своих детей родители - РИА Новости, 05.10.2023
Исследование показало, кем хотят видеть своих детей родители
Родители чаще хотят видеть своих детей врачами и IT-специалистами, заявил глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, ссылаясь на исследование... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:47
2023-10-05T16:50
общество
алексей комиссаров
исследование
россия
дети
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Родители чаще хотят видеть своих детей врачами и IT-специалистами, заявил глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, ссылаясь на исследование организаторов конкурса "Это у нас семейное" и социологического агентства "Вебер". "Результаты исследования показали, что многие родители хотели бы видеть своих детей врачами и ИТ-специалистами. Для мальчиков эти профессии выбирают соответственно 31% и 30% респондентов, для девочек – 43% и 20% опрошенных. В список приоритетных профессий для сыновей также входят предприниматель (24%), военнослужащий (17%), работник госорганов и ученый (по 16%). Топ-5 профессий для дочерей дополняют работник госорганов (19%), предприниматель и учитель (по 19%)", – цитирует слова Комиссарова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей ". Результаты исследования также показали наиболее распространенные увлечения российских детей. Девочки чаще всего увлекаются прогулками на свежем воздухе (56%), музыкой (44%), просмотром телевизора, фильмов (41%), уходом за домашними животными (39%), компьютерными играми и видеоиграми (37%). Мальчики — компьютерными и видеоиграми (60%), прогулками на свежем воздухе (54%), просмотром телевизора, фильмов (36%), занятиями спортом, фитнесом (35%) и музыкой (31%). Исследование проведено организаторами конкурса "Это у нас семейное" и социологическим агентством "Вебер". Респондентами стали почти 4 000 человек от 18 до 65 лет и старше.
https://ria.ru/20230923/onlayn-spetsialisty-1898170188.html
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общество, алексей комиссаров, исследование, россия, дети, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Алексей Комиссаров, Исследование, Россия, Дети, Социальный навигатор, Детские вопросы
Исследование показало, кем хотят видеть своих детей родители

Вебер: родители чаще хотят, чтобы их дети стали врачами и IT-специалистами

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУченики
Ученики - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Родители чаще хотят видеть своих детей врачами и IT-специалистами, заявил глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, ссылаясь на исследование организаторов конкурса "Это у нас семейное" и социологического агентства "Вебер".
"Результаты исследования показали, что многие родители хотели бы видеть своих детей врачами и ИТ-специалистами. Для мальчиков эти профессии выбирают соответственно 31% и 30% респондентов, для девочек – 43% и 20% опрошенных. В список приоритетных профессий для сыновей также входят предприниматель (24%), военнослужащий (17%), работник госорганов и ученый (по 16%). Топ-5 профессий для дочерей дополняют работник госорганов (19%), предприниматель и учитель (по 19%)", – цитирует слова Комиссарова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей ".
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Результаты исследования также показали наиболее распространенные увлечения российских детей. Девочки чаще всего увлекаются прогулками на свежем воздухе (56%), музыкой (44%), просмотром телевизора, фильмов (41%), уходом за домашними животными (39%), компьютерными играми и видеоиграми (37%). Мальчики — компьютерными и видеоиграми (60%), прогулками на свежем воздухе (54%), просмотром телевизора, фильмов (36%), занятиями спортом, фитнесом (35%) и музыкой (31%).
Исследование проведено организаторами конкурса "Это у нас семейное" и социологическим агентством "Вебер". Респондентами стали почти 4 000 человек от 18 до 65 лет и старше.
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