https://ria.ru/20231005/briks-1900767808.html

Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, заявил Путин

Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, заявил Путин

В Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые "приобретают значительный вес в международных делах" и могут оказывать влияние на... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:00

2023-10-05T18:00

2023-10-05T18:36

индия

бразилия

юар

в мире

владимир путин

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. В Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые "приобретают значительный вес в международных делах" и могут оказывать влияние на решение международных вопросов, заявил президент России Владимир Путин."Какие это страны? Это Индия. <…> Это мощная страна, и она становится из года в год мощнее под руководством премьера (Нарендры – ред.) Моди. <…> Или Бразилия в Латинской Америке - население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка - ну как же не учитывать их влияние в мире? Значит, и их вес при принятии решений в международной повестке должен возрасти", - заключил глава государства.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230928/briks-1899271404.html

индия

бразилия

юар

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индия, бразилия, юар, в мире, владимир путин, россия