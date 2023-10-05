https://ria.ru/20231005/briks-1900767808.html
Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, заявил Путин
Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, заявил Путин
В Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые "приобретают значительный вес в международных делах" и могут оказывать влияние на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:00
2023-10-05T18:00
2023-10-05T18:36
индия
бразилия
юар
в мире
владимир путин
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. В Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые "приобретают значительный вес в международных делах" и могут оказывать влияние на решение международных вопросов, заявил президент России Владимир Путин."Какие это страны? Это Индия. <…> Это мощная страна, и она становится из года в год мощнее под руководством премьера (Нарендры – ред.) Моди. <…> Или Бразилия в Латинской Америке - население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка - ну как же не учитывать их влияние в мире? Значит, и их вес при принятии решений в международной повестке должен возрасти", - заключил глава государства.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, бразилия, юар, в мире, владимир путин, россия
Индия, Бразилия, ЮАР, В мире, Владимир Путин, Россия
Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, заявил Путин
Путин призвал учитывать мнение Индии, Бразилии и ЮАР при формировании политики