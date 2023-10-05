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"Странная машина". На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
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05:45 05.10.2023 (обновлено: 06:07 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/bmd-1900580674.html
"Странная машина". На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ
"Странная машина". На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
"Странная машина". На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ
Украинская импровизированная бронемашина БМД-РПР вредна для экипажа из-за большого количества дыма, производимого пушкой, пишет военный обозреватель Forbes... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T05:45
2023-10-05T06:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинская импровизированная бронемашина БМД-РПР вредна для экипажа из-за большого количества дыма, производимого пушкой, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.&quot;Странная бронированная машина, изрыгающая белый дым при стрельбе из автоматической пушке, — это ядовитое напоминание об одной из самых острых проблем украинских военных. Дым представляет угрозу для здоровья экипажа. Дело не только в том, что им вредно им дышать, но и в том, что он выдает противнику позицию бронемашины&quot;, — отметил журналист.По данным Экса, БМД-ПРП представляет собой подвижный разведывательный пункт ПРП-3, на который установлена башня от боевой машины десанта БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Ствол орудия при стрельбе производит большое количество дыма, который должен выводиться через вентилятор или попросту в открытый люк башни. По мнению обозревателя, такая система увода делает машину еще более опасной для экипажа, поскольку дроны-камикадзе стремятся атаковать именно люки.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543, хотя они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
https://ria.ru/20230928/vsu-1899085974.html
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4.7
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в мире, украина, вооруженные силы украины, forbes, бмд-2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes, БМД-2
"Странная машина". На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ

Forbes: ВСУ применяют вредную для здоровья экипажа самодельную технику

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинская импровизированная бронемашина БМД-РПР вредна для экипажа из-за большого количества дыма, производимого пушкой, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«

"Странная бронированная машина, изрыгающая белый дым при стрельбе из автоматической пушке, — это ядовитое напоминание об одной из самых острых проблем украинских военных. Дым представляет угрозу для здоровья экипажа. Дело не только в том, что им вредно им дышать, но и в том, что он выдает противнику позицию бронемашины", — отметил журналист.

По данным Экса, БМД-ПРП представляет собой подвижный разведывательный пункт ПРП-3, на который установлена башня от боевой машины десанта БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Ствол орудия при стрельбе производит большое количество дыма, который должен выводиться через вентилятор или попросту в открытый люк башни.
По мнению обозревателя, такая система увода делает машину еще более опасной для экипажа, поскольку дроны-камикадзе стремятся атаковать именно люки.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543, хотя они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
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