"Странная машина". На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ
Forbes: ВСУ применяют вредную для здоровья экипажа самодельную технику
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинская импровизированная бронемашина БМД-РПР вредна для экипажа из-за большого количества дыма, производимого пушкой, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«
"Странная бронированная машина, изрыгающая белый дым при стрельбе из автоматической пушке, — это ядовитое напоминание об одной из самых острых проблем украинских военных. Дым представляет угрозу для здоровья экипажа. Дело не только в том, что им вредно им дышать, но и в том, что он выдает противнику позицию бронемашины", — отметил журналист.
По данным Экса, БМД-ПРП представляет собой подвижный разведывательный пункт ПРП-3, на который установлена башня от боевой машины десанта БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Ствол орудия при стрельбе производит большое количество дыма, который должен выводиться через вентилятор или попросту в открытый люк башни.
По мнению обозревателя, такая система увода делает машину еще более опасной для экипажа, поскольку дроны-камикадзе стремятся атаковать именно люки.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543, хотя они должны были стать главной ударной силой ВСУ.