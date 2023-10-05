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В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 05.10.2023
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22:46 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/avariya-1900825188.html
В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП
В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 05.10.2023
В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП
Девятимесячный ребенок, пострадавший в ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в областной центр,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:46
2023-10-05T22:46
происшествия
волгоградская область
михайловский район
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Девятимесячный ребенок, пострадавший в ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в областной центр, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения. Ранее сообщалось, что в четверг вечером в Михайловской районе водитель Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги не пропустила Daewoo Matiz. По данным прокуратуры, в результате ДТП пострадали 19-летний водитель легковушки и четверо его пассажиров – 28-летняя женщина и трое детей. "Ребенок девяти месяцев эвакуируется в Волгоград, состояние тяжелое", - сообщили агентству в комитете. По словам собеседника агентства, двое детей четырех и девяти лет госпитализированы в детское отделение Михайловской центральной райбольницы, а женщина – в травматологию того же медучреждения. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.
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происшествия, волгоградская область, михайловский район, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Михайловский район, Волгоград
В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП

Младенца, пострадавшего в ДТП под Волгоградом, эвакуировали в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Девятимесячный ребенок, пострадавший в ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в областной центр, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером в Михайловской районе водитель Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги не пропустила Daewoo Matiz. По данным прокуратуры, в результате ДТП пострадали 19-летний водитель легковушки и четверо его пассажиров – 28-летняя женщина и трое детей.
"Ребенок девяти месяцев эвакуируется в Волгоград, состояние тяжелое", - сообщили агентству в комитете.
По словам собеседника агентства, двое детей четырех и девяти лет госпитализированы в детское отделение Михайловской центральной райбольницы, а женщина – в травматологию того же медучреждения. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.
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ПроисшествияВолгоградская областьМихайловский районВолгоград
 
 
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