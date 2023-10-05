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Урсула фон дер Ляйен анонсировала мероприятие ЕС–США для поддержки Армении - РИА Новости, 05.10.2023
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21:57 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/armeniya-1900817827.html
Урсула фон дер Ляйен анонсировала мероприятие ЕС–США для поддержки Армении
Урсула фон дер Ляйен анонсировала мероприятие ЕС–США для поддержки Армении - РИА Новости, 05.10.2023
Урсула фон дер Ляйен анонсировала мероприятие ЕС–США для поддержки Армении
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила о подготовке совместного мероприятия ЕС-США для... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:57
2023-10-05T21:57
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
евросоюз
ильхам алиев
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила о подготовке совместного мероприятия ЕС-США для поддержки Армении. "Президент Фон дер Ляйен проинформировала (Никола Пашиняна – ред.) о подготовке совместного мероприятия ЕС-США для поддержки Армении", - говорится в заявлении пресс-службы главы ЕК по итогам встречи в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества. Подробностей такого мероприятия Фон дер Ляйен не озвучила. "Еврокомиссия и Армения удвоят усилия по реализации важных проектов. ЕК будет поддерживать участие Армении в региональных проектах, таких как проект электрокабеля в Черном море. Кроме того, Еврокомиссия усилит техническое содействие Армении, особенно в таких сферах как безопасность полетов и ядерной безопасности", - отмечается в документе. Ранее Фон дер Ляйен анонсировала также увеличение гуманитарной помощи ЕС для Армении на фоне событий вокруг Нагорного Карабаха с 5,2 до 10,4 миллиона евро. Также Еревану будут переведены 15 миллионов евро в рамках плановой ежегодной поддержки бюджета. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, евросоюз, ильхам алиев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Евросоюз, Ильхам Алиев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен анонсировала мероприятие ЕС–США для поддержки Армении

Глава Еврокомиссии заявила о подготовке мероприятия ЕС–США для поддержки Армении

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила о подготовке совместного мероприятия ЕС-США для поддержки Армении.
"Президент Фон дер Ляйен проинформировала (Никола Пашиняна – ред.) о подготовке совместного мероприятия ЕС-США для поддержки Армении", - говорится в заявлении пресс-службы главы ЕК по итогам встречи в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества.
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Подробностей такого мероприятия Фон дер Ляйен не озвучила.
"Еврокомиссия и Армения удвоят усилия по реализации важных проектов. ЕК будет поддерживать участие Армении в региональных проектах, таких как проект электрокабеля в Черном море. Кроме того, Еврокомиссия усилит техническое содействие Армении, особенно в таких сферах как безопасность полетов и ядерной безопасности", - отмечается в документе.
Ранее Фон дер Ляйен анонсировала также увеличение гуманитарной помощи ЕС для Армении на фоне событий вокруг Нагорного Карабаха с 5,2 до 10,4 миллиона евро. Также Еревану будут переведены 15 миллионов евро в рамках плановой ежегодной поддержки бюджета.
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Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол ПашинянЕвросоюзИльхам АлиевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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