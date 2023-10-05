Урсула фон дер Ляйен анонсировала мероприятие ЕС–США для поддержки Армении
Глава Еврокомиссии заявила о подготовке мероприятия ЕС–США для поддержки Армении
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила о подготовке совместного мероприятия ЕС-США для поддержки Армении.
"Президент Фон дер Ляйен проинформировала (Никола Пашиняна – ред.) о подготовке совместного мероприятия ЕС-США для поддержки Армении", - говорится в заявлении пресс-службы главы ЕК по итогам встречи в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества.
Подробностей такого мероприятия Фон дер Ляйен не озвучила.
"Еврокомиссия и Армения удвоят усилия по реализации важных проектов. ЕК будет поддерживать участие Армении в региональных проектах, таких как проект электрокабеля в Черном море. Кроме того, Еврокомиссия усилит техническое содействие Армении, особенно в таких сферах как безопасность полетов и ядерной безопасности", - отмечается в документе.
Ранее Фон дер Ляйен анонсировала также увеличение гуманитарной помощи ЕС для Армении на фоне событий вокруг Нагорного Карабаха с 5,2 до 10,4 миллиона евро. Также Еревану будут переведены 15 миллионов евро в рамках плановой ежегодной поддержки бюджета.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.