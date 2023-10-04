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Экономист объяснила, кому повысят платежи за ЖКХ по новым правилам - РИА Новости, 04.10.2023
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06:06 04.10.2023 (обновлено: 06:07 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/zhkkh-1900321033.html
Экономист объяснила, кому повысят платежи за ЖКХ по новым правилам
Экономист объяснила, кому повысят платежи за ЖКХ по новым правилам - РИА Новости, 04.10.2023
Экономист объяснила, кому повысят платежи за ЖКХ по новым правилам
С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:06
2023-10-04T06:07
общество
жкх
константин крохин
марат хуснуллин
владимир кошелев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госдума рф
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.По новым правилам, прописанным в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании.Разыскивать виновников планируют с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей."При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права", - отметила Казанцева.Как сэкономить на ЖКУ после отпускаРанее председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин рассказал в интервью радио Sputnik, как сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора в случае длительного отсутствия."Если граждане уезжают на отдых на дачу, на море, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов", — сказал юрист.Он назвал условия для этого."Перерасчет возможен, если вас не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения", — уточнил Крохин.Нужно быть готовыми к тому, что в управляющей компании могут попросить предъявить документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, туристическую путевку или билет на самолет, добавил председатель Московского жилищного союза.Введение спецсчетовВ июле газета "Известия" сообщила, что Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новые специальные счета для повышения прозрачности расчетов за жилищно-коммунальные услуги.Как отмечалось в статье, сейчас финансовые средства попадают в "общий котел" управляющих организаций, а жильцы могут контролировать расходование этих средств только раз в год и, как правило, уже не могут ничего исправить.По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, чьи слова привела газета, недобросовестные компании могут расходовать средства не по назначению.Таким образом, изменение порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а жители смогут быть уверенными, что их деньги используются по назначению, резюмировали "Известия".
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общество, жкх, константин крохин, марат хуснуллин, владимир кошелев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф
Общество, ЖКХ, Константин Крохин, Марат Хуснуллин, Владимир Кошелев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ
Экономист объяснила, кому повысят платежи за ЖКХ по новым правилам

Экономист Казанцева предупредила о новых правилах оплаты ЖКХ в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.
По новым правилам, прописанным в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании.
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Разыскивать виновников планируют с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей.
«
"При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права", - отметила Казанцева.

Как сэкономить на ЖКУ после отпуска

Ранее председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин рассказал в интервью радио Sputnik, как сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора в случае длительного отсутствия.
"Если граждане уезжают на отдых на дачу, на море, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов", — сказал юрист.
Он назвал условия для этого.
"Перерасчет возможен, если вас не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения", — уточнил Крохин.
Нужно быть готовыми к тому, что в управляющей компании могут попросить предъявить документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, туристическую путевку или билет на самолет, добавил председатель Московского жилищного союза.
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Введение спецсчетов

В июле газета "Известия" сообщила, что Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новые специальные счета для повышения прозрачности расчетов за жилищно-коммунальные услуги.
Как отмечалось в статье, сейчас финансовые средства попадают в "общий котел" управляющих организаций, а жильцы могут контролировать расходование этих средств только раз в год и, как правило, уже не могут ничего исправить.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, чьи слова привела газета, недобросовестные компании могут расходовать средства не по назначению.
Таким образом, изменение порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а жители смогут быть уверенными, что их деньги используются по назначению, резюмировали "Известия".
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ОбществоЖКХКонстантин КрохинМарат ХуснуллинВладимир КошелевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Госдума РФ
 
 
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