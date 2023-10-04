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В ВСУ признали победу России на важнейшем фронте - РИА Новости, 04.10.2023
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11:53 04.10.2023 (обновлено: 12:31 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/vsu-1900382085.html
В ВСУ признали победу России на важнейшем фронте
В ВСУ признали победу России на важнейшем фронте - РИА Новости, 04.10.2023
В ВСУ признали победу России на важнейшем фронте
ВСУ не могут конкурировать с российской армией в вопросе использования беспилотников на фронте, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение украинских... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:53
2023-10-04T12:31
украина
россия
кирилл буданов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ не могут конкурировать с российской армией в вопросе использования беспилотников на фронте, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение украинских военных."Это похоже на партию в шахматы. Они (российская армия. — Прим. ред.) выигрывают ее", — заявил солдат ВСУ с позывным Свифт.Он признал, что украинские дроны могут нести объем взрывчатки, по мощности сравнимый с зарядом ручной гранаты, что не позволяет наносить значительные повреждения технике.Кроме того, по словам военного, Украина теряет тысячи беспилотников в месяц. Его сослуживец согласился, что их никогда не бывает достаточно.Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что украинские войска наступают в основном пешком, а боец ВСУ Дмитрий Глущенко рассказал изданию "Страна.ua", что солдатам не хватает даже примитивного оружия, которое помешало бы россиянам возводить укрепления.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20231003/kontrnastuplenie-1900299844.html
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html
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украина, россия, кирилл буданов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали победу России на важнейшем фронте

Washington Post: Россия выиграла в битве дронов на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ не могут конкурировать с российской армией в вопросе использования беспилотников на фронте, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение украинских военных.
"Это похоже на партию в шахматы. Они (российская армия. — Прим. ред.) выигрывают ее", — заявил солдат ВСУ с позывным Свифт.
Он признал, что украинские дроны могут нести объем взрывчатки, по мощности сравнимый с зарядом ручной гранаты, что не позволяет наносить значительные повреждения технике.
Кроме того, по словам военного, Украина теряет тысячи беспилотников в месяц. Его сослуживец согласился, что их никогда не бывает достаточно.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель
Вчера, 22:12
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что украинские войска наступают в основном пешком, а боец ВСУ Дмитрий Глущенко рассказал изданию "Страна.ua", что солдатам не хватает даже примитивного оружия, которое помешало бы россиянам возводить укрепления.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления
23 сентября, 06:04
 
УкраинаРоссияКирилл БудановВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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