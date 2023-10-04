https://ria.ru/20231004/vsu-1900329208.html

Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.10.2023

Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Киев продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения РФ и перехватить инициативу на Краснолиманском направлении, безуспешно атакуя позиции войск РФ,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:19

2023-10-04T08:19

2023-10-04T08:19

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Киев продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения РФ и перехватить инициативу на Краснолиманском направлении, безуспешно атакуя позиции войск РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток на Сватовско-Кременском участке противник совершил порядка десяти крупных атак на наши позиции. Характер действий противника говорит о том, что украинские боевики прикладывают максимум усилий для ослабления наших подразделений и пытаются переломить пагубную для них тенденцию продвижения наших войск", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что противник перебрасывает дополнительные силы и резервы, которые были предусмотрены для других направлений, в районе населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества. МО РФ сообщило во вторник, что ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Торского и Григоровки.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф