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Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vsu-1900329208.html
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.10.2023
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Киев продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения РФ и перехватить инициативу на Краснолиманском направлении, безуспешно атакуя позиции войск РФ,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:19
2023-10-04T08:19
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Киев продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения РФ и перехватить инициативу на Краснолиманском направлении, безуспешно атакуя позиции войск РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток на Сватовско-Кременском участке противник совершил порядка десяти крупных атак на наши позиции. Характер действий противника говорит о том, что украинские боевики прикладывают максимум усилий для ослабления наших подразделений и пытаются переломить пагубную для них тенденцию продвижения наших войск", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что противник перебрасывает дополнительные силы и резервы, которые были предусмотрены для других направлений, в районе населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества. МО РФ сообщило во вторник, что ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Торского и Григоровки.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ не могут перенять инициативу у ВС РФ на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Киев продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения РФ и перехватить инициативу на Краснолиманском направлении, безуспешно атакуя позиции войск РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За последние несколько суток на Сватовско-Кременском участке противник совершил порядка десяти крупных атак на наши позиции. Характер действий противника говорит о том, что украинские боевики прикладывают максимум усилий для ослабления наших подразделений и пытаются переломить пагубную для них тенденцию продвижения наших войск", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что противник перебрасывает дополнительные силы и резервы, которые были предусмотрены для других направлений, в районе населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества.
МО РФ сообщило во вторник, что ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Торского и Григоровки.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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