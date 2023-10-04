https://ria.ru/20231004/ukraina-1900337431.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:19

2023-10-04T09:19

2023-10-04T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

кривой рог

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы в Кривом Роге", - сообщает издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Днепропетровской области объявили в 8.40 (совпадает с мск). Ранее в среду тревогу объявляли в ряде областей Украины, потом отменили. Украинские власти сообщали о повреждении линий электропередачи в Никопольском районе Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231004/kharkov-1900334377.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог