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Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои - РИА Новости, 04.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:27 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/uchitel-1900400512.html
Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои
Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои - РИА Новости, 04.10.2023
Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои
Учителя в новых регионах – настоящие герои, несмотря на информационную войну и поступающие им угрозы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:27
2023-10-04T12:27
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Учителя в новых регионах – настоящие герои, несмотря на информационную войну и поступающие им угрозы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Хочу вообще в целом сказать, что учителя в новых регионах - настоящие герои, несмотря на ту информационную войну, которая идет против них, и угроз, тех угроз, которые им поступают, они со своими школьниками уже второй учебный год, школы максимально работают в очном режиме там, где позволяет обстановка, и низкий им поклон", - отметил Кравцов в эфире канала "Россия 24". Также министр положительно оценил консолидацию педагогов новых регионов и их стремление продолжать обучать детей в школах, несмотря ни на что. "Когда я в прошлом году в мае был первый раз в Мелитополе, когда учителя сказали, что выйдет 1%, максимум 2% учителей, и вышло 30 тысяч учителей в школы, у нас не было необходимости, чтобы учителя приезжали из других регионов, это очень важно. Все учителя, хочу сказать, прошли повышение квалификации, мы центр создали в Ростове, в Ростовской области один для ДНР и учителей ЛНР, а для учителей Херсонской и Запорожской областей создан был такой центр в Крыму, все школы были обеспечены учебниками", - добавил Кравцов.
РИА Новости
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общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов

Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Учителя в новых регионах – настоящие герои, несмотря на информационную войну и поступающие им угрозы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Хочу вообще в целом сказать, что учителя в новых регионах - настоящие герои, несмотря на ту информационную войну, которая идет против них, и угроз, тех угроз, которые им поступают, они со своими школьниками уже второй учебный год, школы максимально работают в очном режиме там, где позволяет обстановка, и низкий им поклон", - отметил Кравцов в эфире канала "Россия 24".
Также министр положительно оценил консолидацию педагогов новых регионов и их стремление продолжать обучать детей в школах, несмотря ни на что.
"Когда я в прошлом году в мае был первый раз в Мелитополе, когда учителя сказали, что выйдет 1%, максимум 2% учителей, и вышло 30 тысяч учителей в школы, у нас не было необходимости, чтобы учителя приезжали из других регионов, это очень важно. Все учителя, хочу сказать, прошли повышение квалификации, мы центр создали в Ростове, в Ростовской области один для ДНР и учителей ЛНР, а для учителей Херсонской и Запорожской областей создан был такой центр в Крыму, все школы были обеспечены учебниками", - добавил Кравцов.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей Кравцов
 
 
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