https://ria.ru/20231004/uchitel-1900400512.html

Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои

Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои - РИА Новости, 04.10.2023

Кравцов: учителя в новых регионах – настоящие герои

Учителя в новых регионах – настоящие герои, несмотря на информационную войну и поступающие им угрозы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:27

2023-10-04T12:27

2023-10-04T12:27

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Учителя в новых регионах – настоящие герои, несмотря на информационную войну и поступающие им угрозы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Хочу вообще в целом сказать, что учителя в новых регионах - настоящие герои, несмотря на ту информационную войну, которая идет против них, и угроз, тех угроз, которые им поступают, они со своими школьниками уже второй учебный год, школы максимально работают в очном режиме там, где позволяет обстановка, и низкий им поклон", - отметил Кравцов в эфире канала "Россия 24". Также министр положительно оценил консолидацию педагогов новых регионов и их стремление продолжать обучать детей в школах, несмотря ни на что. "Когда я в прошлом году в мае был первый раз в Мелитополе, когда учителя сказали, что выйдет 1%, максимум 2% учителей, и вышло 30 тысяч учителей в школы, у нас не было необходимости, чтобы учителя приезжали из других регионов, это очень важно. Все учителя, хочу сказать, прошли повышение квалификации, мы центр создали в Ростове, в Ростовской области один для ДНР и учителей ЛНР, а для учителей Херсонской и Запорожской областей создан был такой центр в Крыму, все школы были обеспечены учебниками", - добавил Кравцов.

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общество, сергей кравцов