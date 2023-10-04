https://ria.ru/20231004/trevoga-1900559496.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:25
2023-10-04T22:25
2023-10-04T22:25
специальная военная операция на украине
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украина
харьковская область
киев
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым – в 22.05 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем – в 22.13 (совпадает с мск) в Харьковской. Ранее в среду глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что в городе Никополь после взрывов поврежден объект инфраструктуры и четыре линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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в мире, украина, харьковская область, киев, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу