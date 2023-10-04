Рейтинг@Mail.ru
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/trevoga-1900559496.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:25
2023-10-04T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
киев
николай лукашук
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым – в 22.05 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем – в 22.13 (совпадает с мск) в Харьковской. Ранее в среду глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что в городе Никополь после взрывов поврежден объект инфраструктуры и четыре линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
украина
харьковская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d694c6d1c6cebcdac5c6cac91b18f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, киев, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / YouraPechkinВид на Харьков
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / YouraPechkin
Вид на Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым – в 22.05 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем – в 22.13 (совпадает с мск) в Харьковской.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
Ранее в среду глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что в городе Никополь после взрывов поврежден объект инфраструктуры и четыре линии электропередачи.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
США отправляют на Украину убийственную помощь
22 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьКиевНиколай ЛукашукВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала