Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО
Обвиняемый по делу о взрыве на Крымском мосту Антипов объявил голодовку в СИЗО
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Специалист по логистике грузовых перевозок из Санкт-Петербурга Олег Антипов, обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту, объявил в СИЗО голодовку, так как считает свое уголовное преследование несправедливым, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Качмазов.
"Антипов задержан несправедливо и во многом случайно. Восьмого октября он из новостей узнал о взрыве на Крымском мосту, подумал, что взорваться могла сопровождаемая им по работе машина, позвонил в ФСБ, чтобы помочь следствию, рассказал, что знает, получил благодарность за гражданскую ответственность после опроса. Уже через неделю домой к нему пришли оперативники и сказали, что надо поехать в Москву дать показания там, а уже на следующий день его арестовали. Антипов, который находится под стражей уже почти год, объявил голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование", - сказал собеседник агентства.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
По делу о теракте были арестованы пять человек в Симферополе (впоследствии их перевели в СИЗО столицы) и трое в Москве (житель Петербурга Антипов - один из них).