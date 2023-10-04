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Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО - РИА Новости, 04.10.2023
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15:43 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/terakt-1900469601.html
Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО
Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО - РИА Новости, 04.10.2023
Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО
Специалист по логистике грузовых перевозок из Санкт-Петербурга Олег Антипов, обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту, объявил в СИЗО голодовку, так как... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:43
2023-10-04T15:43
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Специалист по логистике грузовых перевозок из Санкт-Петербурга Олег Антипов, обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту, объявил в СИЗО голодовку, так как считает свое уголовное преследование несправедливым, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Качмазов. "Антипов задержан несправедливо и во многом случайно. Восьмого октября он из новостей узнал о взрыве на Крымском мосту, подумал, что взорваться могла сопровождаемая им по работе машина, позвонил в ФСБ, чтобы помочь следствию, рассказал, что знает, получил благодарность за гражданскую ответственность после опроса. Уже через неделю домой к нему пришли оперативники и сказали, что надо поехать в Москву дать показания там, а уже на следующий день его арестовали. Антипов, который находится под стражей уже почти год, объявил голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование", - сказал собеседник агентства. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По делу о теракте были арестованы пять человек в Симферополе (впоследствии их перевели в СИЗО столицы) и трое в Москве (житель Петербурга Антипов - один из них).
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
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происшествия, москва, фсб, министерство обороны украины, санкт-петербург, россия
Происшествия, Москва, ФСБ, Министерство обороны Украины, Санкт-Петербург, Россия
Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО

Обвиняемый по делу о взрыве на Крымском мосту Антипов объявил голодовку в СИЗО

© Фото : Unsplash/Eleni AfiontziЗаключенный в тюрьме
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Unsplash/Eleni Afiontzi
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Специалист по логистике грузовых перевозок из Санкт-Петербурга Олег Антипов, обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту, объявил в СИЗО голодовку, так как считает свое уголовное преследование несправедливым, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Качмазов.
"Антипов задержан несправедливо и во многом случайно. Восьмого октября он из новостей узнал о взрыве на Крымском мосту, подумал, что взорваться могла сопровождаемая им по работе машина, позвонил в ФСБ, чтобы помочь следствию, рассказал, что знает, получил благодарность за гражданскую ответственность после опроса. Уже через неделю домой к нему пришли оперативники и сказали, что надо поехать в Москву дать показания там, а уже на следующий день его арестовали. Антипов, который находится под стражей уже почти год, объявил голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование", - сказал собеседник агентства.
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На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
По делу о теракте были арестованы пять человек в Симферополе (впоследствии их перевели в СИЗО столицы) и трое в Москве (житель Петербурга Антипов - один из них).
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