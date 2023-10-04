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В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше - РИА Новости, 04.10.2023
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Туризм
 
15:53 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/tailand-1900472109.html
В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше
В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше - РИА Новости, 04.10.2023
В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше
Власти Таиланда разочарованы, что после пандемии иностранные гости тратят меньше денег, несмотря на увеличение турпотока, сообщает Bangkok Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:53
2023-10-04T15:53
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
бангкок
куда можно лететь
отдых на море
достопримечательности
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Таиланда разочарованы, что после пандемии иностранные гости тратят меньше денег, несмотря на увеличение турпотока, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Совет по туризму королевства (ТСТ).За первые девять месяцев года королевство посетили 20 миллионов зарубежных путешественников. Это на 250 процентов больше, чем год назад. Но они стали очень экономными, отмечает президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Шрисават. Туроператоры рассказывают, что выручка составляет лишь 54 процента от доковидного 2019 года.Это происходит из-за глобального экономического кризиса и высокого уровня задолженности домохозяйств. По прогнозам 740 туроператоров страны, в четвертом квартале 2023 года ситуация лишь немного улучшится.На фоне этого власти Таиланда стараются сделать королевство более привлекательным для иностранцев, и не только за счет упрощения визовой политики.Так, управление массового скоростного транспорта (MRTA) просит выделить около шести миллиардов долларов на развитие транспортной инфраструктуры. В столице Бангкоке и провинции Пхукет будут построены новые линии железных дорог.На Пхукете готовятся вложить около четырех миллиардов долларов на модернизацию туристической инфраструктуры, а также открыть второй аэропорт.
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таиланд
пхукет (остров)
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новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), бангкок, куда можно лететь, отдых на море, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Бангкок, куда можно лететь, Отдых на море, Достопримечательности, Туризм
В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше

Власти Таиланда озабочены тем, что иностранные туристы стали экономнее

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Тайланде
Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Тайланде - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Таиланда разочарованы, что после пандемии иностранные гости тратят меньше денег, несмотря на увеличение турпотока, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Совет по туризму королевства (ТСТ).
За первые девять месяцев года королевство посетили 20 миллионов зарубежных путешественников. Это на 250 процентов больше, чем год назад. Но они стали очень экономными, отмечает президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Шрисават. Туроператоры рассказывают, что выручка составляет лишь 54 процента от доковидного 2019 года.
Это происходит из-за глобального экономического кризиса и высокого уровня задолженности домохозяйств. По прогнозам 740 туроператоров страны, в четвертом квартале 2023 года ситуация лишь немного улучшится.
На фоне этого власти Таиланда стараются сделать королевство более привлекательным для иностранцев, и не только за счет упрощения визовой политики.
Так, управление массового скоростного транспорта (MRTA) просит выделить около шести миллиардов долларов на развитие транспортной инфраструктуры. В столице Бангкоке и провинции Пхукет будут построены новые линии железных дорог.
На Пхукете готовятся вложить около четырех миллиардов долларов на модернизацию туристической инфраструктуры, а также открыть второй аэропорт.
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландПхукет (остров)Бангкоккуда можно лететьОтдых на мореДостопримечательностиТуризм
 
 
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