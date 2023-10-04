https://ria.ru/20231004/tailand-1900472109.html

В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше

В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше - РИА Новости, 04.10.2023

В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше

Власти Таиланда разочарованы, что после пандемии иностранные гости тратят меньше денег, несмотря на увеличение турпотока, сообщает Bangkok Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:53

2023-10-04T15:53

2023-10-04T15:53

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

бангкок

куда можно лететь

отдых на море

достопримечательности

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Таиланда разочарованы, что после пандемии иностранные гости тратят меньше денег, несмотря на увеличение турпотока, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Совет по туризму королевства (ТСТ).За первые девять месяцев года королевство посетили 20 миллионов зарубежных путешественников. Это на 250 процентов больше, чем год назад. Но они стали очень экономными, отмечает президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Шрисават. Туроператоры рассказывают, что выручка составляет лишь 54 процента от доковидного 2019 года.Это происходит из-за глобального экономического кризиса и высокого уровня задолженности домохозяйств. По прогнозам 740 туроператоров страны, в четвертом квартале 2023 года ситуация лишь немного улучшится.На фоне этого власти Таиланда стараются сделать королевство более привлекательным для иностранцев, и не только за счет упрощения визовой политики.Так, управление массового скоростного транспорта (MRTA) просит выделить около шести миллиардов долларов на развитие транспортной инфраструктуры. В столице Бангкоке и провинции Пхукет будут построены новые линии железных дорог.На Пхукете готовятся вложить около четырех миллиардов долларов на модернизацию туристической инфраструктуры, а также открыть второй аэропорт.

https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html

таиланд

пхукет (остров)

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), бангкок, куда можно лететь, отдых на море, достопримечательности, туризм