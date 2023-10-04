Рейтинг@Mail.ru
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:54 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sukachev-1900504264.html
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили - РИА Новости, 04.10.2023
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили
Концертный тур Гарика Сукачева по городам России перенесли на следующий год, говорится на странице музыканта "ВКонтакте". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:54
2023-10-04T17:54
шоубиз
новости шоу-бизнеса
гарик сукачев
россия
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818776457_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d53ff5751048d320a7e36305007bb2c7.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Концертный тур Гарика Сукачева по городам России перенесли на следующий год, говорится на странице музыканта "ВКонтакте". "По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты", — написано в публикации. Теперь музыкант выступит в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске в апреле 2024 года.&quot;Все билеты действительны на новые даты и не нуждаются в обмене&quot;, — говорится в тексте. По какой причине гастроли Сукачева перенесли на весну следующего года, не сообщается. В конце июля стало известно о том, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине Сукачев не смог выступить на концерте в Карелии. Однако в первых числах августа музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что рокеру стало лучше, и он приступил к работе.Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
https://ria.ru/20230718/sukachev-1884672758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818776457_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0790b5cb5462f404493dd8251df93d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, гарик сукачев, россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Гарик Сукачев, Россия, Знаменитости
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили

Тур Гарика Сукачева по России внезапно перенесли на следующий год

© РИА Новости / Михаил Патлис | Перейти в медиабанкМузыкант Гарик Сукачев
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Концертный тур Гарика Сукачева по городам России перенесли на следующий год, говорится на странице музыканта "ВКонтакте".
«
"По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты", — написано в публикации.
Теперь музыкант выступит в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске в апреле 2024 года.
«

"Все билеты действительны на новые даты и не нуждаются в обмене", — говорится в тексте.

По какой причине гастроли Сукачева перенесли на весну следующего года, не сообщается.
В конце июля стало известно о том, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине Сукачев не смог выступить на концерте в Карелии.
Однако в первых числах августа музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что рокеру стало лучше, и он приступил к работе.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Гарик Сукачев: "Я остаюсь! Всю жизнь делаю только то, что хочу"
18 июля, 08:04
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаГарик СукачевРоссияЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала