https://ria.ru/20231004/sukachev-1900504264.html
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили - РИА Новости, 04.10.2023
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили
Концертный тур Гарика Сукачева по городам России перенесли на следующий год, говорится на странице музыканта "ВКонтакте". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:54
2023-10-04T17:54
2023-10-04T17:54
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Концертный тур Гарика Сукачева по городам России перенесли на следующий год, говорится на странице музыканта "ВКонтакте". "По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты", — написано в публикации. Теперь музыкант выступит в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске в апреле 2024 года."Все билеты действительны на новые даты и не нуждаются в обмене", — говорится в тексте. По какой причине гастроли Сукачева перенесли на весну следующего года, не сообщается. В конце июля стало известно о том, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине Сукачев не смог выступить на концерте в Карелии. Однако в первых числах августа музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что рокеру стало лучше, и он приступил к работе.Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, гарик сукачев, россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Гарик Сукачев, Россия, Знаменитости
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили
Тур Гарика Сукачева по России внезапно перенесли на следующий год
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Концертный тур Гарика Сукачева по городам России перенесли на следующий год, говорится
на странице музыканта "ВКонтакте".
«
"По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты", — написано в публикации.
Теперь музыкант выступит в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске в апреле 2024 года.
«
"Все билеты действительны на новые даты и не нуждаются в обмене", — говорится в тексте.
По какой причине гастроли Сукачева перенесли на весну следующего года, не сообщается.
В конце июля стало известно
о том, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине Сукачев не смог выступить на концерте в Карелии.
Однако в первых числах августа музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что рокеру стало лучше, и он приступил к работе.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
Гарик Сукачев: "Я остаюсь! Всю жизнь делаю только то, что хочу"