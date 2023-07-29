https://ria.ru/20230729/sukachev-1887042639.html

Гарика Сукачева госпитализировали

Гарика Сукачева госпитализировали - РИА Новости, 29.07.2023

Гарика Сукачева госпитализировали

Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщили в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:47

2023-07-29T11:47

2023-07-29T14:23

гарик сукачев

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщили в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте"."В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке", — говорится в публикации.Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.Купившим билеты через агрегатор Ticketscloud вернут деньги в течение трех рабочих дней. Чтобы вернуть билеты, приобретенные на платформах "Кассир", "Кассир — Петрозаводск" и "Яндекс", нужно оставить заявки на этих сайтах.Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".

https://ria.ru/20230718/sukachev-1884672758.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гарик сукачев, происшествия, россия