https://ria.ru/20230729/sukachev-1887042639.html
Гарика Сукачева госпитализировали
Гарика Сукачева госпитализировали - РИА Новости, 29.07.2023
Гарика Сукачева госпитализировали
Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщили в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:47
2023-07-29T11:47
2023-07-29T14:23
гарик сукачев
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщили в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте"."В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке", — говорится в публикации.Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.Купившим билеты через агрегатор Ticketscloud вернут деньги в течение трех рабочих дней. Чтобы вернуть билеты, приобретенные на платформах "Кассир", "Кассир — Петрозаводск" и "Яндекс", нужно оставить заявки на этих сайтах.Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
https://ria.ru/20230718/sukachev-1884672758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарик сукачев, происшествия, россия
Гарик Сукачев, Происшествия, Россия
Гарика Сукачева госпитализировали
Гарика Сукачева госпитализировали, музыкант не выступит на концерте в Карелии