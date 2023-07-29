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Гарика Сукачева госпитализировали - РИА Новости, 29.07.2023
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11:47 29.07.2023 (обновлено: 14:23 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/sukachev-1887042639.html
Гарика Сукачева госпитализировали
Гарика Сукачева госпитализировали - РИА Новости, 29.07.2023
Гарика Сукачева госпитализировали
Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщили в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:47
2023-07-29T14:23
гарик сукачев
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщили в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте".&quot;В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате &quot;Народное караоке&quot;, — говорится в публикации.Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.Купившим билеты через агрегатор Ticketscloud вернут деньги в течение трех рабочих дней. Чтобы вернуть билеты, приобретенные на платформах "Кассир", "Кассир — Петрозаводск" и "Яндекс", нужно оставить заявки на этих сайтах.Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
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гарик сукачев, происшествия, россия
Гарик Сукачев, Происшествия, Россия
Гарика Сукачева госпитализировали

Гарика Сукачева госпитализировали, музыкант не выступит на концерте в Карелии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Гарик Сукачев
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщили в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
«

"В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке", — говорится в публикации.

Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.
Купившим билеты через агрегатор Ticketscloud вернут деньги в течение трех рабочих дней. Чтобы вернуть билеты, приобретенные на платформах "Кассир", "Кассир — Петрозаводск" и "Яндекс", нужно оставить заявки на этих сайтах.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
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