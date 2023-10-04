https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html
Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра
Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра - РИА Новости, 04.10.2023
Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра
Российские войска вновь установили контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:01
2023-10-04T20:01
2023-10-04T20:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепр (город)
сергей лавров
дмитрий песков
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900546784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_906c1e735bbb7a1fba0ebbeb288e60a0.jpg
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 4 окт — РИА Новости. Российские войска вновь установили контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщили РИА Новости командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр"."Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там", — рассказал командир взвода с позывным Курск. По его словам, противник тоже не стоит на месте: ВСУ ежедневно пытаются прорваться на острова и далее на левый берег Днепра."Всевозможные попытки, это не только про массированное наступление, это про высылание диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и сил специальных операций (ССО), проведение радиоэлектронной разведки, старается изо всех сил прощупать слабые стороны (обороны), чтобы туда ударить главными силами", — уточнил собеседник агентства. В свою очередь, заместитель командира взвода с позывным Бегемот сообщил, что находящиеся в этом районе бойцы ведут круглосуточное наблюдение."Там меньше техники и всего остального, очень хорошая слышимость, лодку слышно издалека, особенно ночью", — отметил он.Таким образом, когда украинские боевики обнаруживают себя, российские военные передают данные об их передвижениях на наблюдательный пункт. Там с помощью приборов ночного видения фиксируются координаты нахождения плавательных средств, по которым бьет артиллерия или ударные дроны, резюмировал замкомандира.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате оказалась разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что одной из целей подрыва Каховской ГЭС была попытка лишить Крым воды. СК возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка в Херсонской области.
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
https://ria.ru/20230923/podryv-1898159786.html
россия
украина
днепр (город)
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900546784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_79463b345e466a7cd600f30d449a9d94.jpg
Командиры подразделений войск "Днепр" о контроле ВС РФ над херсонскими островами
Командиры подразделений войск "Днепр" о контроле ВС РФ над херсонскими островами
2023-10-04T20:01
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепр (город), сергей лавров, дмитрий песков, нато, владимир путин, новая каховка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепр (город), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Владимир Путин, Новая Каховка, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра
ВС России вернули полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 4 окт — РИА Новости. Российские войска вновь установили контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщили РИА Новости командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр".
"Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там", — рассказал командир взвода с позывным Курск.
"Справиться с этим будет сложно". Киев нашел альтернативу "контрнаступу"
По его словам, противник тоже не стоит на месте: ВСУ ежедневно пытаются прорваться на острова и далее на левый берег Днепра.
"Всевозможные попытки, это не только про массированное наступление, это про высылание диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и сил специальных операций (ССО), проведение радиоэлектронной разведки, старается изо всех сил прощупать слабые стороны (обороны), чтобы туда ударить главными силами", — уточнил собеседник агентства.
В свою очередь, заместитель командира взвода с позывным Бегемот сообщил, что находящиеся в этом районе бойцы ведут круглосуточное наблюдение.
"Там меньше техники и всего остального, очень хорошая слышимость, лодку слышно издалека, особенно ночью", — отметил он.
Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС
Таким образом, когда украинские боевики обнаруживают себя, российские военные передают данные об их передвижениях на наблюдательный пункт. Там с помощью приборов ночного видения фиксируются координаты нахождения плавательных средств, по которым бьет артиллерия или ударные дроны, резюмировал замкомандира.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате оказалась разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин
назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что одной из целей подрыва Каховской ГЭС была попытка лишить Крым воды. СК
возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка
в Херсонской области.