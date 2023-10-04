https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html

Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра

Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра - РИА Новости, 04.10.2023

Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра

Российские войска вновь установили контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:01

2023-10-04T20:01

2023-10-04T20:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

днепр (город)

сергей лавров

дмитрий песков

нато

владимир путин

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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 4 окт — РИА Новости. Российские войска вновь установили контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщили РИА Новости командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр"."Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там", — рассказал командир взвода с позывным Курск. По его словам, противник тоже не стоит на месте: ВСУ ежедневно пытаются прорваться на острова и далее на левый берег Днепра."Всевозможные попытки, это не только про массированное наступление, это про высылание диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и сил специальных операций (ССО), проведение радиоэлектронной разведки, старается изо всех сил прощупать слабые стороны (обороны), чтобы туда ударить главными силами", — уточнил собеседник агентства. В свою очередь, заместитель командира взвода с позывным Бегемот сообщил, что находящиеся в этом районе бойцы ведут круглосуточное наблюдение."Там меньше техники и всего остального, очень хорошая слышимость, лодку слышно издалека, особенно ночью", — отметил он.Таким образом, когда украинские боевики обнаруживают себя, российские военные передают данные об их передвижениях на наблюдательный пункт. Там с помощью приборов ночного видения фиксируются координаты нахождения плавательных средств, по которым бьет артиллерия или ударные дроны, резюмировал замкомандира.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате оказалась разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что одной из целей подрыва Каховской ГЭС была попытка лишить Крым воды. СК возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка в Херсонской области.

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

https://ria.ru/20230923/podryv-1898159786.html

россия

украина

днепр (город)

новая каховка

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Командиры подразделений войск "Днепр" о контроле ВС РФ над херсонскими островами Командиры подразделений войск "Днепр" о контроле ВС РФ над херсонскими островами 2023-10-04T20:01 true PT1M59S

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россия, украина, днепр (город), сергей лавров, дмитрий песков, нато, владимир путин, новая каховка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность