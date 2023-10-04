https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900436883.html
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.10.2023
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:07
2023-10-04T14:07
2023-10-04T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
воздушно-космические силы россии
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_378:412:2559:2048_1920x0_80_0_0_201da26910395079683cdc9b0112f52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, воздушно-космические силы россии, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Воздушно-космические силы России, МиГ-29
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
МО РФ: истребительная авиация ВКС сбила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области