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Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 04.10.2023 (обновлено: 15:33 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900436883.html
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.10.2023
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:07
2023-10-04T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
воздушно-космические силы россии
миг-29
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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безопасность, днепропетровская область, воздушно-космические силы россии, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Воздушно-космические силы России, МиГ-29
Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

МО РФ: истребительная авиация ВКС сбила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 октября, 17:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29
 
 
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