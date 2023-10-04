https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900436883.html

Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.10.2023

Авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:07

2023-10-04T14:07

2023-10-04T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

воздушно-космические силы россии

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, днепропетровская область, воздушно-космические силы россии, миг-29