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Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения

Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения - РИА Новости, 04.10.2023

Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения

Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T23:26

2023-10-04T23:26

2023-10-04T23:52

технологии

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.Всего по состоянию на 23:22 мск было зафиксировано 259 отчетов о сбоях Xiaomi.На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара.В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.Официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователь в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что компания работает над исправлением ситуации. "Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", - говорят представители компании.

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2023

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технологии, россия, москва, санкт-петербург