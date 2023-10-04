https://ria.ru/20231004/sboy-1900566260.html
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения - РИА Новости, 04.10.2023
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения
Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:26
2023-10-04T23:26
2023-10-04T23:52
технологии
россия
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762992781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_656361b6ecebdf981c19a068566819ff.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.Всего по состоянию на 23:22 мск было зафиксировано 259 отчетов о сбоях Xiaomi.На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара.В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.Официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователь в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что компания работает над исправлением ситуации. "Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", - говорят представители компании.
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762992781_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f77f6b71cf2c95e70c3d1d7f75ba5b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, санкт-петербург
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения
Downradar: российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе техники