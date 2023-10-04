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Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения - РИА Новости, 04.10.2023
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23:26 04.10.2023 (обновлено: 23:52 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/sboy-1900566260.html
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения - РИА Новости, 04.10.2023
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения
Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.10.2023
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технологии
россия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.Всего по состоянию на 23:22 мск было зафиксировано 259 отчетов о сбоях Xiaomi.На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара.В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.Официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователь в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что компания работает над исправлением ситуации. "Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", - говорят представители компании.
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технологии, россия, москва, санкт-петербург
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе приложения

Downradar: российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе техники

© Depositphotos.com / manyakoticРобот-пылесос на полу
Робот-пылесос на полу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Depositphotos.com / manyakotic
Робот-пылесос на полу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Всего по состоянию на 23:22 мск было зафиксировано 259 отчетов о сбоях Xiaomi.
На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара.
В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.
Официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователь в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что компания работает над исправлением ситуации. "Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", - говорят представители компании.
 
ТехнологииРоссияМоскваСанкт-Петербург
 
 
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