https://ria.ru/20231004/saburov-1900457027.html

Нурлан Сабуров объяснил, почему шоу "ЧБД" перестало выходить

Нурлан Сабуров объяснил, почему шоу "ЧБД" перестало выходить - РИА Новости, 04.10.2023

Нурлан Сабуров объяснил, почему шоу "ЧБД" перестало выходить

Стендап-комик и актер Нурлан Сабуров в интервью Андрею Соколовскому, опубликованному на YouTube, объяснил, почему шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") почти не... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:28

2023-10-04T15:28

2023-10-04T16:19

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Стендап-комик и актер Нурлан Сабуров в интервью Андрею Соколовскому, опубликованному на YouTube, объяснил, почему шоу "Что было дальше?" ("ЧБД") почти не выходит в эфир."Да, мы сейчас выходим гораздо реже, потому что особо гостей нет по большому счету", — рассказал Сабуров. По словам юмориста, сейчас он не работает над крупными проектами. В основном он пишет и вычитывает новые шутки со своей командой. "Основная часть моей работы — это писать шутки, проверять их, выступать. Обожаю это", — признался стендап-комик. Шоу "Что было дальше?" выходило на YouTube с 2019 года по январь 2022 года. В апреле этого года проект вернулся на экраны, правда, "ВКонтакте". Гостями выпуска тогда стали блогеры Богдан Лисевский и Хасбик (Хасбулла Магомедов), а ведущими вместе с Сабуровым комики Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.Ролик тепло приняли зрители: за несколько дней он набрал почти 50 миллионов и тысячи комментариев с положительными отзывами. С тех пор новых выпусков не было.

https://ria.ru/20230906/karibidis-1894579242.html

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новости шоу-бизнеса, нурлан сабуров, знаменитости, хасбулла магомедов (хасбик), youtube