https://ria.ru/20230405/chbd-1862988607.html

Новый выпуск шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров

Новый выпуск шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров - РИА Новости, 05.04.2023

Новый выпуск шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров

Новый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?" ("ЧБД"), гостями которого стал блогеры Богдан Лисевский и Хасбик (Хасбулла Магомедов), за несколько дней... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:19

2023-04-05T00:19

2023-04-05T00:19

шоубиз

хасбулла магомедов (хасбик)

нурлан сабуров

алексей щербаков (комик)

знаменитости

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Новый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?" ("ЧБД"), гостями которого стал блогеры Богдан Лисевский и Хасбик (Хасбулла Магомедов), за несколько дней набрал почти 50 миллионов просмотров "ВКонтакте". Шоу вернулось на экраны после длительного перерыва, правда, не на YouTube, как обычно, а VK. В остальном, "ЧБД" сохранил привычный формат: гости рассказывают забавные истории, а ведущие подшучивают над ними и пытаются отгадать концовку. В комментариях мнения пользователей разошлись. Многие были рады возвращению "Что было дальше?" и поздравили создателей проекта с релизом. Но были и те, кто назвал выпуск "скучным" и "слабым".Шоу "Что было дальше" выходило на YouTube с 2019 года по январь 2022 года. Ведущими нового выпуска стали комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

https://ria.ru/20230401/kharlamov-1862350357.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

хасбулла магомедов (хасбик), нурлан сабуров, алексей щербаков (комик), знаменитости