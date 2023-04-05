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Новый выпуск шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров
Новый выпуск шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров - РИА Новости, 05.04.2023
Новый выпуск шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров
Новый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?" ("ЧБД"), гостями которого стал блогеры Богдан Лисевский и Хасбик (Хасбулла Магомедов), за несколько дней... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:19
2023-04-05T00:19
2023-04-05T00:19
шоубиз
хасбулла магомедов (хасбик)
нурлан сабуров
алексей щербаков (комик)
знаменитости
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Новый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?" ("ЧБД"), гостями которого стал блогеры Богдан Лисевский и Хасбик (Хасбулла Магомедов), за несколько дней набрал почти 50 миллионов просмотров "ВКонтакте". Шоу вернулось на экраны после длительного перерыва, правда, не на YouTube, как обычно, а VK. В остальном, "ЧБД" сохранил привычный формат: гости рассказывают забавные истории, а ведущие подшучивают над ними и пытаются отгадать концовку. В комментариях мнения пользователей разошлись. Многие были рады возвращению "Что было дальше?" и поздравили создателей проекта с релизом. Но были и те, кто назвал выпуск "скучным" и "слабым".Шоу "Что было дальше" выходило на YouTube с 2019 года по январь 2022 года. Ведущими нового выпуска стали комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хасбулла магомедов (хасбик), нурлан сабуров, алексей щербаков (комик), знаменитости
Шоубиз, Хасбулла Магомедов (Хасбик), Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков (комик), Знаменитости
Новый выпуск шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров
Новый выпуск юмористического шоу "ЧБД" набрал почти 50 миллионов просмотров "ВКонтакте"
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Новый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?" ("ЧБД"), гостями которого стал блогеры Богдан Лисевский и Хасбик (Хасбулла Магомедов), за несколько дней набрал почти 50 миллионов просмотров "ВКонтакте".
Шоу вернулось на экраны после длительного перерыва, правда, не на YouTube, как обычно, а VK. В остальном, "ЧБД" сохранил привычный формат: гости рассказывают забавные истории, а ведущие подшучивают над ними и пытаются отгадать концовку.
В комментариях мнения пользователей разошлись. Многие были рады возвращению "Что было дальше?" и поздравили создателей проекта с релизом.
«
"Ура!", "Спасибо за выпуск", "ВК, спасибо за праздник", "Ребята, как всегда, на высоте", "Улыбнули", — написали зрители.
Но были и те, кто назвал выпуск "скучным" и "слабым".
«
"Разучились вести шоу", "Выпуск слабый", "Самый скучный выпуск", "Выпуск так себе", – отреагировали хейтеры.
Шоу "Что было дальше" выходило на YouTube с 2019 года по январь 2022 года. Ведущими нового выпуска стали комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.
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