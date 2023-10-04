Фон дер Ляйен потребовали арестовать после слов о России

В марте досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала незаконные ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в "депортации" детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны для Москвы. Ратификацию Ереваном Римского статута в Кремле назвали некорректным решением, а МИД предупредил, что оно будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.