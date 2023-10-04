Фон дер Ляйен потребовали арестовать после слов о России
Пользователи Х осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за критику в адрес России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда ударом по России и присоединением Армении к числу государств, которые привержены "верховенству права".
"Может, это тебя надо арестовать", — намекнул один из пользователей.
"Ты преступница", — подтвердил второй.
"Вы хотите сказать, что США не привержены принципу верховенства права? Они его (Римский статут. — Прим. ред.) не ратифицировали", — напомнил третий.
"Ты дьявол во плоти и должна быть арестована", — ответил читатель.
"Уходи в отставку", — заключили участники дискуссии.
В марте досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала незаконные ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в "депортации" детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны для Москвы. Ратификацию Ереваном Римского статута в Кремле назвали некорректным решением, а МИД предупредил, что оно будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что эта процедура противоречит конституции, а утвердившие ее депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.