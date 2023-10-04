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Фон дер Ляйен потребовали арестовать после слов о России - РИА Новости, 04.10.2023
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10:14 04.10.2023 (обновлено: 10:54 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/rossiya-1900347935.html
Фон дер Ляйен потребовали арестовать после слов о России
Фон дер Ляйен потребовали арестовать после слов о России - РИА Новости, 04.10.2023
Фон дер Ляйен потребовали арестовать после слов о России
Пользователи соцсети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:14
2023-10-04T10:54
в мире
россия
армения
сша
урсула фон дер ляйен
мария львова-белова
международный уголовный суд
еврокомиссия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда ударом по России и присоединением Армении к числу государств, которые привержены "верховенству права"."Может, это тебя надо арестовать", — намекнул один из пользователей."Ты преступница", — подтвердил второй."Вы хотите сказать, что США не привержены принципу верховенства права? Они его (Римский статут. — Прим. ред.) не ратифицировали", — напомнил третий."Ты дьявол во плоти и должна быть арестована", — ответил читатель."Уходи в отставку", — заключили участники дискуссии.Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что эта процедура противоречит конституции, а утвердившие ее депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.
https://ria.ru/20230930/front-1899585076.html
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в мире, россия, армения, сша, урсула фон дер ляйен, мария львова-белова, международный уголовный суд, еврокомиссия
В мире, Россия, Армения, США, Урсула фон дер Ляйен, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен потребовали арестовать после слов о России

Пользователи Х осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за критику в адрес России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда ударом по России и присоединением Армении к числу государств, которые привержены "верховенству права".
"Может, это тебя надо арестовать", — намекнул один из пользователей.
"Ты преступница", — подтвердил второй.
"Вы хотите сказать, что США не привержены принципу верховенства права? Они его (Римский статут. — Прим. ред.) не ратифицировали", — напомнил третий.
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"Ты дьявол во плоти и должна быть арестована", — ответил читатель.
"Уходи в отставку", — заключили участники дискуссии.

В марте досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала незаконные ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в "депортации" детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны для Москвы. Ратификацию Ереваном Римского статута в Кремле назвали некорректным решением, а МИД предупредил, что оно будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что эта процедура противоречит конституции, а утвердившие ее депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.
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В миреРоссияАрменияСШАУрсула фон дер ЛяйенМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судЕврокомиссия
 
 
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