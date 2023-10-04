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В России могут разрешить врачам выписывать рецепты на БАДы - РИА Новости, 04.10.2023
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12:34 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/retsepty-1900403759.html
В России могут разрешить врачам выписывать рецепты на БАДы
В России могут разрешить врачам выписывать рецепты на БАДы - РИА Новости, 04.10.2023
В России могут разрешить врачам выписывать рецепты на БАДы
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой врачи смогут назначать пациентам БАДы и выписывать на... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:34
2023-10-04T12:34
здоровье - общество
общество
владимир груздев
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой врачи смогут назначать пациентам БАДы и выписывать на них рецепт, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Он отметил, что одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности проект призван усовершенствовать порядок обращения и применения гражданами биологически активных добавок. "Инициатива наделяет медработников правом назначать БАД, отвечающие по качеству законодательству РФ и зарегистрированные в соответствии с ним. Также проектом запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом", – сказал член правкомиссии Груздев. По его словам, правительство России "наделяется полномочиями по установлению качества БАД и сырья для их изготовления в зависимости от степени их влияния на здоровье человека", а также сможет устанавливать способы регистрации БАДов отечественных производителей. Структура регулирования биологически активных добавок предлагается по аналогии с контролем лекарственных препаратов и медицинских изделий, в отношении которых с 2020 года действуют особенности их регистрации и обращения. Цель предлагаемых норм заключается в сохранении здоровья граждан, недопущении бесконтрольного применения БАДов. "По данным аналитиков, по итогам 2022 года емкость рынка в денежном выражении составила 91,9 миллиарда рублей, что на 13% превысило показатель предыдущего года. Безусловно, инициатива требует тщательной подготовки и широкого обсуждения в профессиональном сообществе", – резюмировал Груздев.
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здоровье - общество, общество, владимир груздев, россия
Здоровье - Общество, Общество, Владимир Груздев, Россия
В России могут разрешить врачам выписывать рецепты на БАДы

В России могут разрешить врачам назначать и выписывать рецепты на БАДы

© iStock.com / Eugeniusz DudzinskiБАДы
БАДы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Eugeniusz Dudzinski
БАДы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой врачи смогут назначать пациентам БАДы и выписывать на них рецепт, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Он отметил, что одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности проект призван усовершенствовать порядок обращения и применения гражданами биологически активных добавок.
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"Инициатива наделяет медработников правом назначать БАД, отвечающие по качеству законодательству РФ и зарегистрированные в соответствии с ним. Также проектом запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом", – сказал член правкомиссии Груздев.
По его словам, правительство России "наделяется полномочиями по установлению качества БАД и сырья для их изготовления в зависимости от степени их влияния на здоровье человека", а также сможет устанавливать способы регистрации БАДов отечественных производителей.
Структура регулирования биологически активных добавок предлагается по аналогии с контролем лекарственных препаратов и медицинских изделий, в отношении которых с 2020 года действуют особенности их регистрации и обращения. Цель предлагаемых норм заключается в сохранении здоровья граждан, недопущении бесконтрольного применения БАДов.
"По данным аналитиков, по итогам 2022 года емкость рынка в денежном выражении составила 91,9 миллиарда рублей, что на 13% превысило показатель предыдущего года. Безусловно, инициатива требует тщательной подготовки и широкого обсуждения в профессиональном сообществе", – резюмировал Груздев.
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