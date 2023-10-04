https://ria.ru/20231004/rastrata-1900475822.html

В Москве задержали экс-банкиров за растрату 940 миллионов рублей

В Москве задержали экс-банкиров за растрату 940 миллионов рублей - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве задержали экс-банкиров за растрату 940 миллионов рублей

Полицейские задержали бывших топ-менеджеров банка по подозрению в выводе активов на 940 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:06

2023-10-04T16:06

2023-10-04T16:07

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

ирина волк

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полицейские задержали бывших топ-менеджеров банка по подозрению в выводе активов на 940 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В период с 2013 по 2020 год банкиры выводили денежные средства вкладчиков и клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. Таким образом, РФ в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" причинен ущерб в размере свыше 940 миллионов рублей", - сказала Волк. По ее словам, правоохранители задержали бывшего акционера и первого зампредседателя правления банка, а также экс-управляющих филиалами в Москве и в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении денег кредитного учреждения. Возбуждено уголовное дело о растрате (статья 160 УК РФ). "В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом", - отметила она. Название банка в МВД не уточнили.

https://ria.ru/20230518/rastrata-1872535027.html

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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, ирина волк, агентство по страхованию вкладов