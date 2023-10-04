https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия

Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия - РИА Новости, 05.10.2023

Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия

Президент РФ Владимир Путин поздравил наставников и педагогов России с наступающим Днём учителя, отметив, что это не просто профессия, а целая миссия. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-04T18:27

2023-10-04T18:27

2023-10-05T01:04

год педагога и наставника

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил наставников и педагогов России с наступающим Днём учителя, отметив, что это не просто профессия, а целая миссия. "Завтра - день учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником... Это не профессия - это миссия такая. Всё это понимают. Каждый человек, где бы и чем бы он ни занимался, где бы он ни жил и к какой бы возрастной группе не относился, всегда помнит о том, что ему дала школа, дали его педагоги, наставники и учителя", - сказал Путин в ходе общения с учениками образовательного центра "Сириус". Он пожелал педагогам всего самого доброго как в профессиональной судьбе, так и в личной жизни. "Пользуюсь возможностью, хотел поздравить с этим праздником членов попечительского совета "Сириуса" и, конечно, сказать тёплые слова в адрес всех российских учителей, поблагодарить за верность к профессии, к своим ученикам, к своему благородному призванию быть педагогом и наставником, созидать будущее России в самом прямом смысле этого слова", - сказал Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор