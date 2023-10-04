https://ria.ru/20231004/putin-1900496419.html

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 04.10.2023

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент РФ Владимир Путин поздравил наставников и педагогов России с наступающим Днём учителя, отметив, что это не просто профессия, а целая миссия. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:04

2023-10-04T17:04

2023-10-04T17:41

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владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил наставников и педагогов России с наступающим Днём учителя, отметив, что это не просто профессия, а целая миссия."Завтра - день учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником... Это не профессия - это миссия такая. Всё это понимают. Каждый человек, где бы и чем бы он ни занимался, где бы он ни жил и к какой бы возрастной группе не относился, всегда помнит о том, что ему дала школа, дали его педагоги, наставники и учителя", - сказал Путин в ходе общения с учениками образовательного центра "Сириус".Он пожелал педагогам всего самого доброго как в профессиональной судьбе, так и в личной жизни.Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231004/podsvetka-1900402151.html

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общество, россия, сочи, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование