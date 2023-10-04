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Абрамченко рассказала о проекте развития опорных сельских территорий - РИА Новости, 04.10.2023
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16:51 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/proekt-1900492070.html
Абрамченко рассказала о проекте развития опорных сельских территорий
Абрамченко рассказала о проекте развития опорных сельских территорий - РИА Новости, 04.10.2023
Абрамченко рассказала о проекте развития опорных сельских территорий
Минсельхоз РФ разработал и готовит к реализации с 2025 года проект, связанный с развитием опорных сельских территорий, сообщила в ходе форума "Женщины в АПК"... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:51
2023-10-04T16:51
экономика
россия
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минсельхоз РФ разработал и готовит к реализации с 2025 года проект, связанный с развитием опорных сельских территорий, сообщила в ходе форума "Женщины в АПК" вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "По поручению президента РФ Владимира Путина на сегодняшний день Минсельхоз готовит к реализации с 2025 года проект, связанный с развитием опорных сельских населенных пунктов - таких пунктов уже выбрано 1800 по всей стране. Это будет комплексное развитие - социальной, транспортной, инжиниринговой инфраструктуры на селе", - сообщила вице-премьер. По ее словам, проект нацелен и на то, чтобы привлекать молодых специалистов на сельские территории, развивать не только городские, но и сельские агломерации. Сама программа комплексного развития сельских территорий реализуется четвертый год, напомнила Абрамченко. "И если в 2020 году мы стартовали с цифры 32 с небольшим миллиарда рублей, то в этом году поддержка всех направлений, связанная с обеспечением комфортной жизни на селе, составила свыше 65 миллиардов рублей", - сообщила она. Вице-премьер отметила, что несмотря на изменение макроэкономикой ситуации, рост ключевой ставки, продолжается поддержка такого важного для жителя на сельских территориях направления как льготная сельская ипотека. "Вы знаете, что правительство сохранило это направление, и люди могут получить кредит на улучшение жилищных условий, кредит на приобретение жилых помещений по ставке ниже 3% годовых. Выше 110 тысяч семей на сельских территориях уже воспользовались за все время реализации сельской ипотеки такой мерой поддержки", - уточнила вице-премьер. В свою очередь, замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что министерство в рамках реализации закона о бюджете собирает информацию о том, сколько субъекты РФ направляют средств на развитие сельских территорий, и эти цифры ежегодно растут. "Например, в 2020 субъекты дополнительно к нашему бюджетному федеральному финансированию потратили 380 миллиарда рублей, в 2021 году этот объем уже составил 574 миллиарда рублей, в 2022 - совершенно непростом году с точки зрения исполнения всех бюджетов всех уровней - это было уже 619 миллиардов рублей", - сказала Окладникова, добавив, что предварительно на текущий год предполагается рост финансирования примерно еще на 50 миллиардов рублей.
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экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Абрамченко рассказала о проекте развития опорных сельских территорий

Абрамченко анонсировала старт проекта развития опорных сельских территорий РФ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минсельхоз РФ разработал и готовит к реализации с 2025 года проект, связанный с развитием опорных сельских территорий, сообщила в ходе форума "Женщины в АПК" вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«
"По поручению президента РФ Владимира Путина на сегодняшний день Минсельхоз готовит к реализации с 2025 года проект, связанный с развитием опорных сельских населенных пунктов - таких пунктов уже выбрано 1800 по всей стране. Это будет комплексное развитие - социальной, транспортной, инжиниринговой инфраструктуры на селе", - сообщила вице-премьер.
По ее словам, проект нацелен и на то, чтобы привлекать молодых специалистов на сельские территории, развивать не только городские, но и сельские агломерации. Сама программа комплексного развития сельских территорий реализуется четвертый год, напомнила Абрамченко. "И если в 2020 году мы стартовали с цифры 32 с небольшим миллиарда рублей, то в этом году поддержка всех направлений, связанная с обеспечением комфортной жизни на селе, составила свыше 65 миллиардов рублей", - сообщила она.
Вице-премьер отметила, что несмотря на изменение макроэкономикой ситуации, рост ключевой ставки, продолжается поддержка такого важного для жителя на сельских территориях направления как льготная сельская ипотека. "Вы знаете, что правительство сохранило это направление, и люди могут получить кредит на улучшение жилищных условий, кредит на приобретение жилых помещений по ставке ниже 3% годовых. Выше 110 тысяч семей на сельских территориях уже воспользовались за все время реализации сельской ипотеки такой мерой поддержки", - уточнила вице-премьер.
В свою очередь, замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что министерство в рамках реализации закона о бюджете собирает информацию о том, сколько субъекты РФ направляют средств на развитие сельских территорий, и эти цифры ежегодно растут.
"Например, в 2020 субъекты дополнительно к нашему бюджетному федеральному финансированию потратили 380 миллиарда рублей, в 2021 году этот объем уже составил 574 миллиарда рублей, в 2022 - совершенно непростом году с точки зрения исполнения всех бюджетов всех уровней - это было уже 619 миллиардов рублей", - сказала Окладникова, добавив, что предварительно на текущий год предполагается рост финансирования примерно еще на 50 миллиардов рублей.
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ЭкономикаРоссияВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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