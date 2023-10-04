https://ria.ru/20231004/podrostok-1900409981.html

Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве

Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве - РИА Новости, 04.10.2023

Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве

Мальчик, которого жестоко избили две недели назад на севере Москвы, умер в больнице, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:56

2023-10-04T12:56

2023-10-04T13:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мальчик, которого жестоко избили две недели назад на севере Москвы, умер в больнице, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета."В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении", — говорится в публикации.По данным СК, вечером 20 сентября на Лобненской улице 21-летний мужчина избил 15-летнего подростка, который сделал ему замечание. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.Изначально следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". После смерти мальчика фигуранту предъявили обвинение по части четвертой той же статьи, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.По информации источников РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый обидчик подростка Виталий Губер — кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, в прошлом судимый условно за кражу и грабеж. Тимирязевский суд Москвы 22 сентября арестовал его на два месяца.

https://ria.ru/20230910/izbienie-1895350029.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)