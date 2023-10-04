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Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
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12:56 04.10.2023 (обновлено: 13:38 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/podrostok-1900409981.html
Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве
Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве
Мальчик, которого жестоко избили две недели назад на севере Москвы, умер в больнице, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:56
2023-10-04T13:38
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мальчик, которого жестоко избили две недели назад на севере Москвы, умер в больнице, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.&quot;В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении&quot;, — говорится в публикации.По данным СК, вечером 20 сентября на Лобненской улице 21-летний мужчина избил 15-летнего подростка, который сделал ему замечание. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.Изначально следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". После смерти мальчика фигуранту предъявили обвинение по части четвертой той же статьи, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.По информации источников РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый обидчик подростка Виталий Губер — кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, в прошлом судимый условно за кражу и грабеж. Тимирязевский суд Москвы 22 сентября арестовал его на два месяца.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер подросток, которого кикбоксер избил в Москве

Избитый в Москве две недели назад кикбоксером 15-летний мальчик умер в больнице

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мальчик, которого жестоко избили две недели назад на севере Москвы, умер в больнице, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
«

"В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении", — говорится в публикации.

По данным СК, вечером 20 сентября на Лобненской улице 21-летний мужчина избил 15-летнего подростка, который сделал ему замечание. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Изначально следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". После смерти мальчика фигуранту предъявили обвинение по части четвертой той же статьи, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации источников РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый обидчик подростка Виталий Губер — кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, в прошлом судимый условно за кражу и грабеж. Тимирязевский суд Москвы 22 сентября арестовал его на два месяца.
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