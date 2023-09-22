https://ria.ru/20230922/podrostok-1898066396.html

В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка

В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка - РИА Новости, 22.09.2023

В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка

Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком избиении на улице подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:32

2023-09-22T16:32

2023-09-22T16:32

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком избиении на улице подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тимирязевского районного суда г. Москвы удовлетворено ходатайство органа следствия в отношении Губера Виталия Викторовича, обвиняемого по части 1 статьи 111 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября", - сказал собеседник агентства.По данным СК, вечером 20 сентября на улице Лобненская в Москве 21-летний Губер из-за малозначительного повода "нанес ранее неизвестному 15-летнему подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу". Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Как сообщали СМИ, Губер наступил на ногу подростку, тот попросил извинений, в ответ на него посыпались удары. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html

https://ria.ru/20230910/izbienie-1895350029.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)