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В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка - РИА Новости, 22.09.2023
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16:32 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/podrostok-1898066396.html
В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка
В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка - РИА Новости, 22.09.2023
В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка
Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком избиении на улице подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:32
2023-09-22T16:32
происшествия
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россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком избиении на улице подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. &quot;Постановлением Тимирязевского районного суда г. Москвы удовлетворено ходатайство органа следствия в отношении Губера Виталия Викторовича, обвиняемого по части 1 статьи 111 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября&quot;, - сказал собеседник агентства.По данным СК, вечером 20 сентября на улице Лобненская в Москве 21-летний Губер из-за малозначительного повода "нанес ранее неизвестному 15-летнему подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу". Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Как сообщали СМИ, Губер наступил на ногу подростку, тот попросил извинений, в ответ на него посыпались удары. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, жестоко избившего подростка из-за пустяка

Суд Москвы арестовал мужчину, жестоко избившего на улице подростка из-за пустяка

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком избиении на улице подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Постановлением Тимирязевского районного суда г. Москвы удовлетворено ходатайство органа следствия в отношении Губера Виталия Викторовича, обвиняемого по части 1 статьи 111 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября", - сказал собеседник агентства.

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По данным СК, вечером 20 сентября на улице Лобненская в Москве 21-летний Губер из-за малозначительного повода "нанес ранее неизвестному 15-летнему подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу". Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Как сообщали СМИ, Губер наступил на ногу подростку, тот попросил извинений, в ответ на него посыпались удары.
По статье о причинении тяжкого вреда здоровью обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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