https://ria.ru/20231004/podderzhka-1900556324.html

Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса

Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса - РИА Новости, 04.10.2023

Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса

Президент США Джо Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины, даже если законодатели не утвердят ассигнования на дальнейшую помощь. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:57

2023-10-04T21:57

2023-10-04T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины, даже если законодатели не утвердят ассигнования на дальнейшую помощь. Он выразил обеспокоенность, что разногласия с конгрессом и внутри конгресса могут негативно сказаться на поддержке украинцев, и пообещал в ближайшее время выступить с "программной речью" о необходимости ее продолжения. "Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности", - сказал Байден журналистам. Те потребовали деталей от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, но той нечего им было сообщить. В обещанной речи Байден, по его словам, собирается разъяснить, что "успех Украины всецело отвечает интересам США", а сколачивание проукраинской коалиции из 50 стран укрепило американское лидерство в мире.

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html

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в мире, украина, сша, джо байден, карин жан-пьер