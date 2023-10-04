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Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса
Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса - РИА Новости, 04.10.2023
Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса
Президент США Джо Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины, даже если законодатели не утвердят ассигнования на дальнейшую помощь. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:57
2023-10-04T21:57
2023-10-04T21:57
специальная военная операция на украине
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джо байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины, даже если законодатели не утвердят ассигнования на дальнейшую помощь. Он выразил обеспокоенность, что разногласия с конгрессом и внутри конгресса могут негативно сказаться на поддержке украинцев, и пообещал в ближайшее время выступить с "программной речью" о необходимости ее продолжения. "Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности", - сказал Байден журналистам. Те потребовали деталей от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, но той нечего им было сообщить. В обещанной речи Байден, по его словам, собирается разъяснить, что "успех Украины всецело отвечает интересам США", а сколачивание проукраинской коалиции из 50 стран укрепило американское лидерство в мире.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html
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в мире, украина, сша, джо байден, карин жан-пьер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса
Байден заявил, что найдет деньги для Украины другими способами в обход конгресса
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден намекнул, что сможет найти деньги для Украины, даже если законодатели не утвердят ассигнования на дальнейшую помощь.
Он выразил обеспокоенность, что разногласия с конгрессом и внутри конгресса могут негативно сказаться на поддержке украинцев, и пообещал в ближайшее время выступить с "программной речью" о необходимости ее продолжения.
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"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности", - сказал Байден журналистам.
Те потребовали деталей от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
, но той нечего им было сообщить.
В обещанной речи Байден, по его словам, собирается разъяснить, что "успех Украины всецело отвечает интересам США", а сколачивание проукраинской коалиции из 50 стран укрепило американское лидерство в мире.
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