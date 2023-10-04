https://ria.ru/20231004/platforma-1900326205.html

В России создали новую платформу документооборота для морских перевозок

В России создали новую платформу документооборота для морских перевозок - РИА Новости, 04.10.2023

В России создали новую платформу документооборота для морских перевозок

Российские ученые создали платформу документооборота на основе блокчейна, которая ускорит морские перевозки и позволит экспортерам снизить расходы, рассказали... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:43

2023-10-04T07:43

2023-10-04T07:43

россия

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские ученые создали платформу документооборота на основе блокчейна, которая ускорит морские перевозки и позволит экспортерам снизить расходы, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Центр компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" разработал блокчейн-платформу электронного документооборота для морского транспорта, получившую название "Е-внештранс". Решение позволит значительно ускорить обмен информацией о перевозимых грузах и уменьшить задержки и перебои в транспортировке. Таким образом, крупные экспортеры и порты смогут экономить десятки миллионов долларов в год", - рассказали в НТИ. "Е-внештранс" создана совместно со специалистами компании "МАС-Внештранс", уточняют в НТИ. Решение представляет собой платформу для передачи транспортно-коммерческих документов, которые содержат описание груза и подтверждают право собственности, то есть так называемых электронных коносаментов. Основная задача платформы - автоматизировать сложный процесс, который включает сверку информации, выпуск электронной версии документов, электронную подпись, направление данных нужным адресатам и другое. В данный момент в большинстве морских портов коносаменты до сих пор выпускаются только в бумажном виде, объяснил директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков. "Доставка такого коносамента от одного участника экспорта к другому может занимать до пяти суток, из-за чего суда простаивают, а эффективность торговли снижается", - пояснил Шишмаков. По его словам, для крупных экспортеров и портов такой простой обходится в десятки миллионов долларов в год. "Применение электронного коносамента позволит сократить время оборота грузовых документов в среднем с 4-5 суток до 1-3 часов, что приведет к уменьшению расходов экспортеров, ускорению банковских экспортно-импортных операций, увеличению оборота морских судов и росту эффективности использования портовой инфраструктуры", - резюмировал Шишмаков. Кроме того, "Е-внештранс" отвечает положениям Гражданского кодекса, Кодекса торгового мореплавания, Федерального закона "Об электронной подписи" и на данный момент является платформой документооборота для морских перевозок, которая применима в российском правовом поле, уточнила РИА Новости старший научный сотрудник Института государства и права РАН Нина Соловяненко.

https://ria.ru/20220915/kaliningrad-1816988478.html

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россия, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, экономика