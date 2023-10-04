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Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900421251.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:24
2023-10-04T13:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 11.45 до 13.00 по этому району было выпущено еще 13 таких же снарядов. В 12.40 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, по нему выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк

СЦКК: ВСУ выпустили 16 снарядов по Петровскому району Донецка

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что с 11.45 до 13.00 по этому району было выпущено еще 13 таких же снарядов.
В 12.40 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, по нему выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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