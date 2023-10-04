Рейтинг@Mail.ru
Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:15 04.10.2023 (обновлено: 10:30 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/nauka-1900343613.html
Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области
Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области - РИА Новости, 04.10.2023
Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области
Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета исследовали в Новосибирской области элитный курган раннего... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:15
2023-10-04T10:30
наука
россия
общество
наука
университетская наука
новосибирская область
венгеровский район
ишим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900347099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0dec564fb167fba23669d1bcc32c10ae.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета исследовали в Новосибирской области элитный курган раннего железного века: найдены уникальные бронзовые и золотые бляшки, шейная гривна и костяная подвеска с изображением кабана, сообщили РИА Новости в НГУ. Археологические раскопки кургана № 51 саргатской культуры раннего железного века проводились в рамках проекта РНФ в Венгеровском районе Новосибирской области под руководством замдиректора по науке института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина и доцента кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института НГУ Людмилы Мыльниковой. Радиоуглеродное датирование было выполнено при поддержке проекта программы "Приоритет-2030". &quot;Мы исследовали 22 погребения. Все они снабжены наборами сопроводительного инвентаря: женщины в большинстве случаев – тремя сосудами, мужчины – двумя. И те, и другие, кроме разнообразного набора изделий, имели однолезвийный железный нож. В мужских захоронениях встречались железные и костяные наконечники стрел и пряжки. Женщины из трех захоронений были похоронены в меховых или матерчатых шапочках, расшитых разноцветными бусинами и бисером, в том числе сделанными из стекла. В отдельных случаях даже удалось выявить тончайшие серебряные нити и шнурочки, на которых эти изящные подвески крепились к головным уборам&quot;, – рассказала Мыльникова.По ее словам, еще одной интересной особенностью найденных головных уборов стали ряды фигурных бронзовых бляшек, горизонтально нашитых в один ряд на лобной части шапочки. Причем бляшки имели индивидуальную форму для каждой женщины. В одном погребении помимо двух крупных округлых бронзовых бляшек находились еще две золотые, украшенные выдавленным декором. "Также нами были найдены редкие изделия, например, шейная бронзовая гривна и костяная подвеска с изображением кабана. Примечательно, что некоторые из найденных изделий изготовлены по технологиям, не практиковавшимся в нашем регионе в то время. Это подчеркивает высокий статус погребенных", – отметила исследовательница. Сакральное пространство кургана было построено таким образом, что произошло наложение некоторых могильных ям друг на друга. Это дало ученым возможность построить относительную хронологию объекта, которая позднее была подтверждена радиоуглеродным методом с помощью ускорительной масс-спектрометрии: курган использовался между 200 и 40 годами до нашей эры, пик захоронений пришелся на 150-120 годы до нашей эры. Саргатская культура – культура раннего железного века, относится к культурам скифского круга. Ее население занимало огромную территорию между Ишимом и средним Иртышом, а возможно, простиралась и до берегов Оби. Существовала более тысячи лет с VII-V веков до нашей эры до III-V веков нашей эры.
https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html
https://ria.ru/20211129/arkheologiya-1760773699.html
https://ria.ru/20220729/zakhoronenie-1805746727.html
россия
новосибирская область
венгеровский район
ишим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900347099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4aed770331289669a88aac8912eb1676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, наука, университетская наука, новосибирская область, венгеровский район, ишим, российская академия наук, новосибирский государственный университет, что не найдешь в учебнике, навигатор абитуриента
Наука, Россия, Общество, Наука, Университетская наука, Новосибирская область, Венгеровский район, Ишим, Российская академия наук, Новосибирский государственный университет, Что не найдешь в учебнике, Навигатор абитуриента

Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области

© iStock.com / microgenАрхеолог на раскопках
Археолог на раскопках - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / microgen
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета исследовали в Новосибирской области элитный курган раннего железного века: найдены уникальные бронзовые и золотые бляшки, шейная гривна и костяная подвеска с изображением кабана, сообщили РИА Новости в НГУ.
Археологические раскопки кургана № 51 саргатской культуры раннего железного века проводились в рамках проекта РНФ в Венгеровском районе Новосибирской области под руководством замдиректора по науке института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина и доцента кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института НГУ Людмилы Мыльниковой. Радиоуглеродное датирование было выполнено при поддержке проекта программы "Приоритет-2030".
Черепа с созданными на них глиняными масками, относящимися к погребению тесинской археологической культуры. Фото раскопок 2021 г. Археологический памятник Уйтаг-5 в Аскизском районе Республики Хакасия. Институт археологии и этнографии СО РАН/Евгений Богданов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Найдены легендарные воины Сибири? Ученые пришли к неожиданным выводам
27 сентября, 03:00
«

"Мы исследовали 22 погребения. Все они снабжены наборами сопроводительного инвентаря: женщины в большинстве случаев – тремя сосудами, мужчины – двумя. И те, и другие, кроме разнообразного набора изделий, имели однолезвийный железный нож. В мужских захоронениях встречались железные и костяные наконечники стрел и пряжки. Женщины из трех захоронений были похоронены в меховых или матерчатых шапочках, расшитых разноцветными бусинами и бисером, в том числе сделанными из стекла. В отдельных случаях даже удалось выявить тончайшие серебряные нити и шнурочки, на которых эти изящные подвески крепились к головным уборам", – рассказала Мыльникова.

По ее словам, еще одной интересной особенностью найденных головных уборов стали ряды фигурных бронзовых бляшек, горизонтально нашитых в один ряд на лобной части шапочки. Причем бляшки имели индивидуальную форму для каждой женщины. В одном погребении помимо двух крупных округлых бронзовых бляшек находились еще две золотые, украшенные выдавленным декором.
Рукоять кинжала, VI в. до н.э. (рог) – подражание биметаллическим кинжалам - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Ученые из России раскрыли одну из загадок скифского мира
29 ноября 2021, 09:00
"Также нами были найдены редкие изделия, например, шейная бронзовая гривна и костяная подвеска с изображением кабана. Примечательно, что некоторые из найденных изделий изготовлены по технологиям, не практиковавшимся в нашем регионе в то время. Это подчеркивает высокий статус погребенных", – отметила исследовательница.
Сакральное пространство кургана было построено таким образом, что произошло наложение некоторых могильных ям друг на друга. Это дало ученым возможность построить относительную хронологию объекта, которая позднее была подтверждена радиоуглеродным методом с помощью ускорительной масс-спектрометрии: курган использовался между 200 и 40 годами до нашей эры, пик захоронений пришелся на 150-120 годы до нашей эры.
Саргатская культура – культура раннего железного века, относится к культурам скифского круга. Ее население занимало огромную территорию между Ишимом и средним Иртышом, а возможно, простиралась и до берегов Оби. Существовала более тысячи лет с VII-V веков до нашей эры до III-V веков нашей эры.
Ромео и Джульетта - фото с квадрокоптера - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
В Алтайском крае археологи нашли "Ромео и Джульетту афанасьевского времени"
29 июля 2022, 03:33
 
НаукаРоссияОбществоНаукаУниверситетская наукаНовосибирская областьВенгеровский районИшимРоссийская академия наукНовосибирский государственный университетЧто не найдешь в учебникеНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала