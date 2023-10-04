https://ria.ru/20231004/nauka-1900343613.html

Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области

Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области - РИА Новости, 04.10.2023

Ученые исследовали элитный курган скифской эпохи в Новосибирской области

Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета исследовали в Новосибирской области элитный курган раннего... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:15

2023-10-04T10:15

2023-10-04T10:30

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НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета исследовали в Новосибирской области элитный курган раннего железного века: найдены уникальные бронзовые и золотые бляшки, шейная гривна и костяная подвеска с изображением кабана, сообщили РИА Новости в НГУ. Археологические раскопки кургана № 51 саргатской культуры раннего железного века проводились в рамках проекта РНФ в Венгеровском районе Новосибирской области под руководством замдиректора по науке института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина и доцента кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института НГУ Людмилы Мыльниковой. Радиоуглеродное датирование было выполнено при поддержке проекта программы "Приоритет-2030". "Мы исследовали 22 погребения. Все они снабжены наборами сопроводительного инвентаря: женщины в большинстве случаев – тремя сосудами, мужчины – двумя. И те, и другие, кроме разнообразного набора изделий, имели однолезвийный железный нож. В мужских захоронениях встречались железные и костяные наконечники стрел и пряжки. Женщины из трех захоронений были похоронены в меховых или матерчатых шапочках, расшитых разноцветными бусинами и бисером, в том числе сделанными из стекла. В отдельных случаях даже удалось выявить тончайшие серебряные нити и шнурочки, на которых эти изящные подвески крепились к головным уборам", – рассказала Мыльникова.По ее словам, еще одной интересной особенностью найденных головных уборов стали ряды фигурных бронзовых бляшек, горизонтально нашитых в один ряд на лобной части шапочки. Причем бляшки имели индивидуальную форму для каждой женщины. В одном погребении помимо двух крупных округлых бронзовых бляшек находились еще две золотые, украшенные выдавленным декором. "Также нами были найдены редкие изделия, например, шейная бронзовая гривна и костяная подвеска с изображением кабана. Примечательно, что некоторые из найденных изделий изготовлены по технологиям, не практиковавшимся в нашем регионе в то время. Это подчеркивает высокий статус погребенных", – отметила исследовательница. Сакральное пространство кургана было построено таким образом, что произошло наложение некоторых могильных ям друг на друга. Это дало ученым возможность построить относительную хронологию объекта, которая позднее была подтверждена радиоуглеродным методом с помощью ускорительной масс-спектрометрии: курган использовался между 200 и 40 годами до нашей эры, пик захоронений пришелся на 150-120 годы до нашей эры. Саргатская культура – культура раннего железного века, относится к культурам скифского круга. Ее население занимало огромную территорию между Ишимом и средним Иртышом, а возможно, простиралась и до берегов Оби. Существовала более тысячи лет с VII-V веков до нашей эры до III-V веков нашей эры.

https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html

https://ria.ru/20211129/arkheologiya-1760773699.html

https://ria.ru/20220729/zakhoronenie-1805746727.html

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