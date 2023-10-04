https://ria.ru/20231004/nato-1900401000.html
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
Более половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:28
2023-10-04T12:28
2023-10-04T12:28
в мире
молдавия
нато
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление Молдавии в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 31,3% респондентов (26,1% в мае). Против вступления в НАТО 54,5% опрошенных (63,5% ранее). При этом 14,3% не смогли определиться с ответом (10,4% ранее). Опрос проводился в период с 24 по 30 сентября, в нем приняли участие 1002 человека из 330 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Ранее президент Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20230927/nato-1899020766.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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в мире, молдавия, нато, майя санду
В мире, Молдавия, НАТО, Майя Санду
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
iData: 54,5% жителей Молдавии выступили против вступления страны в НАТО