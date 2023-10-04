https://ria.ru/20231004/mid-1900410183.html

Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху

Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху - РИА Новости, 04.10.2023

Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху

США и ЕС ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, стороны на ней обменялись точками зрения, ничего секретного в прошедшей РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:57

2023-10-04T12:57

2023-10-04T13:07

россия

сша

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нагорный карабах

мария захарова

politico

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США и ЕС ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, стороны на ней обменялись точками зрения, ничего секретного в прошедшей встрече нет, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Насчет секретной (встречи) – я не знаю, к нам обратились США, ЕС, инициативно, попросили провести встречу, я бы сказала даже провести какие-то контакты, и цель встречи была обозначена, и, собственно говоря, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию, вот и все", - сказала она."Если сейчас эта история с этой встречей будет разыграна в западных СМИ, как некая история провокативная, значит, таковая и была цель США и ЕС - создать какую-то очередную провокацию, поэтому ничего в этом нет секретного, это был рядовой обмен точками зрения, но, еще раз говорю, будем смотреть за тем, как Запад все это будет сейчас подавать, отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними", - добавила Захарова.Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, утверждает газета Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию - спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев. По словам неназванного американского чиновника, необходимо иметь возможность работать с Москвой, поскольку у нее есть влияние на игроков в регионе.

https://ria.ru/20231004/vstrecha-1900413947.html

https://ria.ru/20231004/smi-1900372641.html

россия

сша

нагорный карабах

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россия, сша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорный карабах, мария захарова, politico