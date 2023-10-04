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Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху - РИА Новости, 04.10.2023
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12:57 04.10.2023 (обновлено: 13:07 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/mid-1900410183.html
Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху
Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху - РИА Новости, 04.10.2023
Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху
США и ЕС ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, стороны на ней обменялись точками зрения, ничего секретного в прошедшей РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:57
2023-10-04T13:07
россия
сша
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нагорный карабах
мария захарова
politico
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США и ЕС ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, стороны на ней обменялись точками зрения, ничего секретного в прошедшей встрече нет, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Насчет секретной (встречи) – я не знаю, к нам обратились США, ЕС, инициативно, попросили провести встречу, я бы сказала даже провести какие-то контакты, и цель встречи была обозначена, и, собственно говоря, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию, вот и все", - сказала она."Если сейчас эта история с этой встречей будет разыграна в западных СМИ, как некая история провокативная, значит, таковая и была цель США и ЕС - создать какую-то очередную провокацию, поэтому ничего в этом нет секретного, это был рядовой обмен точками зрения, но, еще раз говорю, будем смотреть за тем, как Запад все это будет сейчас подавать, отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними", - добавила Захарова.Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, утверждает газета Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию - спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев. По словам неназванного американского чиновника, необходимо иметь возможность работать с Москвой, поскольку у нее есть влияние на игроков в регионе.
https://ria.ru/20231004/vstrecha-1900413947.html
https://ria.ru/20231004/smi-1900372641.html
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россия, сша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорный карабах, мария захарова, politico
Россия, США, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нагорный Карабах, Мария Захарова, Politico
Захарова прокомментировала встречу с США и ЕС по Карабаху

Захарова: на встрече с США и ЕС по Карабаху стороны обменялись точками зрения

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США и ЕС ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, стороны на ней обменялись точками зрения, ничего секретного в прошедшей встрече нет, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Насчет секретной (встречи) – я не знаю, к нам обратились США, ЕС, инициативно, попросили провести встречу, я бы сказала даже провести какие-то контакты, и цель встречи была обозначена, и, собственно говоря, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию, вот и все", - сказала она.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку
Вчера, 13:06
"Если сейчас эта история с этой встречей будет разыграна в западных СМИ, как некая история провокативная, значит, таковая и была цель США и ЕС - создать какую-то очередную провокацию, поэтому ничего в этом нет секретного, это был рядовой обмен точками зрения, но, еще раз говорю, будем смотреть за тем, как Запад все это будет сейчас подавать, отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними", - добавила Захарова.
Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, утверждает газета Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию - спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев. По словам неназванного американского чиновника, необходимо иметь возможность работать с Москвой, поскольку у нее есть влияние на игроков в регионе.
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СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе
Вчера, 11:41
 
РоссияСШАЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нагорный КарабахМария ЗахароваPolitico
 
 
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