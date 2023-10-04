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Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25" - РИА Новости, 04.10.2023
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03:29 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html
Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25"
Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25" - РИА Новости, 04.10.2023
Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25"
Вовремя отключить двигатели "Луны-25" во время перехода станции на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:29
2023-10-04T03:29
луна
южный полюс
земля
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
российская академия наук
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вовремя отключить двигатели "Луны-25" во время перехода станции на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих акселерометрах, правильно выставив временную отсечку, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. "На самом деле, можно было (отключить двигатели - ред.) без прибора "БИУС-Л", той его части, которая выдает данные своих измерений, то есть просто ускорения. Можно просто по времени все это выключать, и все. Такие возможности есть, так делали и делают", - сказал эксперт. Ранее "Роскосмос" огласил предварительные итоги работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии межпланетной станции "Луна-25". Наиболее вероятная причина - нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе "БИУС-Л" (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. 19 августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. "Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли. Он также сообщил, что назначена и начала работу аварийная комиссия.
https://ria.ru/20231003/luna-1900106278.html
луна
южный полюс
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луна, южный полюс, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российская академия наук
Луна, Южный полюс, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Российская академия наук
Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25"

Эксперт Эйсмонт: падение "Луны-25" можно было остановить и при неисправном софте

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вовремя отключить двигатели "Луны-25" во время перехода станции на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих акселерометрах, правильно выставив временную отсечку, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
«
"На самом деле, можно было (отключить двигатели - ред.) без прибора "БИУС-Л", той его части, которая выдает данные своих измерений, то есть просто ускорения. Можно просто по времени все это выключать, и все. Такие возможности есть, так делали и делают", - сказал эксперт.
Ранее "Роскосмос" огласил предварительные итоги работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии межпланетной станции "Луна-25". Наиболее вероятная причина - нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе "БИУС-Л" (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. 19 августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.
"Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли. Он также сообщил, что назначена и начала работу аварийная комиссия.
Доставка автоматической станции Луна-25 научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"
Вчера, 10:04
 
ЛунаЮжный полюсЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосРоссийская академия наук
 
 
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