Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25"
Эксперт Эйсмонт: падение "Луны-25" можно было остановить и при неисправном софте
© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вовремя отключить двигатели "Луны-25" во время перехода станции на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих акселерометрах, правильно выставив временную отсечку, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
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"На самом деле, можно было (отключить двигатели - ред.) без прибора "БИУС-Л", той его части, которая выдает данные своих измерений, то есть просто ускорения. Можно просто по времени все это выключать, и все. Такие возможности есть, так делали и делают", - сказал эксперт.
Ранее "Роскосмос" огласил предварительные итоги работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии межпланетной станции "Луна-25". Наиболее вероятная причина - нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе "БИУС-Л" (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. 19 августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.
"Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли. Он также сообщил, что назначена и начала работу аварийная комиссия.